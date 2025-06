Zdroj: Dotekomanie.cz

Google Fotky jsou velmi populární službou, která neslouží jen pro nějakou kategorizaci fotek a videí na mobilu. Hlavní výhodou je cloudové zálohování a také funkce na úpravy. Kromě toho mají jedno z nejpokročilejších systémů na vyhledávání. Fotky totiž umí dle zadaného výrazu nabídnout vizuální shody. Jinak řečeno, napíšete například pláž a zobrazí se fotky, kde je právě pláž. Vyhledávání ale dostává nyní jednu vychytávku navíc.

Když potřebujete přesné vyhledávání

Někdy je komplikovanější vyhledat něco konkrétního. Google Fotky se snaží zejména o vizuální hledání, takže se vám nabídne v podstatě cokoliv, co odpovídá vašemu výrazu, který jste zadali. Vývojáři ale přidali funkci, kterou znáte z běžného Google vyhledávání. Jedná se o použití uvozovek pro hledaný výraz.

Když na Googlu zadáte výraz v uvozovkách, začne se vyhledávat přesná shoda. To samé nově platí v aplikaci a službě Google Fotky. Jakmile zadáte hledaný výraz do uvozovek, bude systém prohledávat obsah pro přesnou textovou shodu. To znamená, že se nabídnou výsledky, kde je daný text v popisku, v názvech souborů nebo i přímo na fotografii.

Novinka je již nyní k dispozici, a jak můžete vidět výše, zadal jsem text „sady“. V prvním případě nabídl obsah spojený s místem a také vizuální shody. V druhém pak dohledal fotky, kde se objevuje přímo text „sady“. Jedná se o drobnost, ale pokud budete například hledat konkrétní dokument, který jste si vyfotili, může se tato novinka více hodit než standardní systém hledání.

Zdroje: support.google.com, androidpolice.com



Domů Články Google Fotky dostávají vylepšení vyhledávání, jen si ho tedy musíte vynutit

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Recenze Motorola Edge 60 Pro – příjemná stylovka Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Na co nejčastěji používáte svůj mobil kromě volání a SMS? Sociální sítě

Focení a natáčení

Hraní her

Práce / produktivita Nahrávání ... Nahrávání ...