Zřejmě se chystá konkurence pro Android, rovnou tři firmy mají spolupracovat

Už zde bylo hodně pokusů o vytvoření alternativy k Androidu. Za zmínku stojí například Maemo, MeeGo, FirefoxOS, Sailfish OS a třeba i takový Windows 10 Mobile. Ani jeden systém neuspěl, ale i tak je zde jeden systém, který musel uspět. Samozřejmě myslíme Harmony OS od Huawei, ale jednalo se spíše o nutný úspěch, jelikož výrobce nemohl používat nadále Android kvůli nejrůznějším zákazům a také nákladnému vývoji. I tak se opět objevují spekulace, že bychom se mohli dočkat další novinky.

HyperOS 3?

Aktuálně se šušká, že společnosti Xiaomi, BBK Group a Huawei zvažují spolupráci na novém operačním systému. Zde bychom měli dodat, že BBK Group má pod sebou značky jako Oppo (OnePlus), Vivo (iQOO), a Realme. Právě tyto firmy mají ve své podstatě jen Android, zatímco Huawei má své vlastní řešení a dá se říci, že i Xiaomi. Právě čínská verze Hyper OS je rozdílná od globální varianty, kde se spíše nabízí jen jako nadstavba nad Androidem. I tak se dá říci, že Xiaomi směřuje k vlastnímu systému pro domácí trh.

I tak všechny čínské společnosti musí prakticky řešit vlastní služby a obchody s aplikacemi, jelikož Google má právě v Číně zákaz. Je tak celkem logické, že se tyto firmy poohlížejí po spolupráci. Již v minulosti jsme zde měli společné projekty, takže vytvoření společného systému a ekosystému by byl další logický krok.

Prvním stavebním kamenem by měl být systém HyperOS 3, aspoň podle spekulací. Ve výsledku by mohli všichni zmínění výrobci a možná i další používat jeden operační systém, který by nebyl postaven na Android. Když se k tomu připočítá ještě společný ekosystém, tak by z výsledku těžili uživatelé a také by firmy ušetřily i nemalé finanční prostředky.

Pokud se nakonec rozhýbou pro tento krok, tak to zřejmě neovlivní globální trh. Sice statisticky klesne zastoupení Androidu, ale Google nebude ohrožen, když nepůsobí na čínském trhu. Zatím ale nemusíme očekávat nějaké dramatické změny. Něco takového vybudovat bude trvat o několik let, jak dokazuje sama společnost Huawei. A nebude to levné.

