Třikrát levnější, přesto stejně dobrý? Realme 14 Pro+ překvapuje a zahanbuje top telefony, ve střední třídě nemá konkurenci

Realme se na trhu dlouhodobě profiluje jako značka, která přináší širokou nabídku levných telefonů, dostupnou střední třídu a pár kousků z té vyšší třídy. Zatímco nabídka obsahuje i modely přesahující hranici 20 tisíc korun, nejsilnější postavení má Realme ve střední třídě, kde boduje díky dobře vyladěnému poměrem cena/výkon, a zároveň má i srozumitelné pojmenování řady.

Lehce tak připomíná začátky společnosti OnePlus, která za bezkonkurenční cenu nabízela až dechberoucí specifikace. A právě tohle se Realme povedlo u modelu Realme 14 Pro+, který má menší než poloviční cenu, oproti obdobně parametrově naladěným top telefonům. Za částku lehce kolem 14 tisíc korun nabídne specifikace, které se běžně objevují až u telefonů z prémiového segmentu.

Displej 120Hz OLED, hlavní snímač, který pořizuje dobré snímky díky implementaci umělé inteligence do postprocesu a nechybí mu optická stabilizace, rychlé nabíjení a vysoká operační paměť a půl terabajtu uložiště a procesor z vyšší střední třídy.

Realme se polepšilo v mnoha oblastech. Jedním z velice podstatných vylepšení je, nově nabízí podporu systému Android až do března 2031. Dříve to byly třeba jen 2 až 3 roky. Nyní je to celkem 6 let podpory, jelikož je model zapsán v programu Android Enterprise Recommended. A nechybí ani účast v programu Android Enterprise, což poskytuje bezpečnou vrstvu pro všechny, kteří zařízení použijí v podnikání. Informaci jsme si nechali potvrdit od Realme, protože na webu jsou kritické hlasy ke krátkodobé podpoře na pouhé dva roky aktualizací systému a tři roky bezpečnostních záplat. Doopravdy ale dostane čtyři nové verze systému Android, tedy do Android 19 a k tomu dva roky navíc bezpečnostních aktualizací. A pokud by někdo chtěl ušetřit, v nabídce je Realme 14 Pro v ceně kolem 10 tisíc Kč, které se v lecčem podobá svému silnějšímu bratrovi.

Balení je esteticky nelogické, hlavní součást chybí, ale i tak nabízí více než konkurence

Před pár lety se přestaly do krabiček od telefonů dávat nabíječky s odkazem na domnělou ekologickou stránku. Postupně „trend“ odebrání nabíječek přišel i k Realme. Zákazník tak k novému telefonu dostává jen napájecí kabel, nabíječku si již musí dokoupit. V Česku se prodává za originální Realme nabíječka za tisíc korun a má až 120W nabíjení, telefon 14 Pro+ však využije „jen“ 80 W, i tak je to slušný nabíjecí výkon. Kdo by nechtěl kupovat nabíječku a nabíjet bezdrátově, má smůlu. Originální není potřeba, ideální je však držet se technologie SuperVooc, možné je tedy koupit i sesterskou nabíječku od OnePlus, Oppo či podobnou technologii rychlonabíjení od vivo a iQOO.

V typicky žluté krabičce se skrývá i krycí obal na telefon. Zařízení je dostupné ve dvou barvách. V černé a v odstínu bílo-béžové, která hraje modrými odstíny, když je telefonu zima. A právě takto stylový telefon, který je skoro až designovým skvostem a jehož cílem je právě mít viditelná záda, tak dostal v balení černý kryt. Troufnu si tvrdit, že to je barbarství. Co však není barbarstvím, je již nalepená ochranná fólie. Telefon má však lehce zahnutý displej a fólie do zahnutých částí nedosahuje, což je veliká škoda.

Když je mu zima, tak zmodrá

Přirozená reakce podchlazeného člověka je, že zmodrá. Stejně se chová i testovaný kousek. Když se teplota dostane pod 16° C, perleťová záda se doplní krásnou modrou barvou. Čím intenzivnější chlad, tím sytější modrá. Záda jsou překrásná, s modrou barvou ještě hezčí. Efekt funguje dobře a zaujmete tím spoustu lidí. Praktické využití, jiné než dobrý icebreaker ve společnosti, však tato vychytávka nemá.

Konstrukčně má výhod mnoho, pár menších výtek se taky najde

Realme 14 Pro+ překvapí svojí váhou. I když má perleťová varianta 194 g, v ruce se drží skvěle. Vystouplé pole fotoaparátu není nijak veliké natož těžké jako u nedávno testovaného vivo x200 Pro. Kvůli zaobleným okrajům a displeji nemám při držení v dlani takovou jistotu. Osobně preferuji telefony s ostrými hranami, případně je doplním pouzdrem, které tu funkci již poskytne. K radosti z držení v ruce přispívá fakt, že je velice tenký, má jen 0,8 cm tloušťky.

Slabinou jsou reproduktory, poslech hudby a mluveného slova z nich není příjemný. Osobně vnímám tento nedostatek spíše jako drobnost, většinou si hudbu či filmy pouštím do sluchátek nebo externího reproduktoru. Praktické využití, jiné než dobrý icebreaker ve společnosti, však tato vychytávka nemá. Proto mi nekvalitní reproduktory nevadí.

Displej má 120 Hz obnovovací OLED frekvenci. Je krytý pomocí Gorilla Glass 7i a skrývá optickou čtečku prstů, ta funguje skvěle! U displeje nejsem zcela fanouškem zaoblených okrajů, ale vizuálně to vypadá hezky. Na obrazovku se velice hezky kouká, a to i za jasného dne venku. Při psaní je odezva plynulá, haptická odezva je velice kvalitní, hodná prémiových telefonů.

Jak je na tom baterka?

Telefon se mi při hraní her lehce zahřeje v oblasti fotoaparátu, stejně tak se děje při prohlížení videí. Z teploty 26° C vystoupal během 20 minut hraní PUBG a 20 minut sledování videí na 35° C. Nemyslím si, že nic kritického, důležité bude, jak se mu bude dařit v horkých letních dnech. Telefon disponuje VC Cooling System, který se má starat o to, aby se zařízení nepřehřívalo. Po přidání dalších 20 minut nastavování telefonu a zkoušení focení klesla baterie celkem o 13 %. Běžně jsem se dostával k sedmi hodinám svícení, což je skvělý výsledek. Toho dokáží dosáhnout telefony i s nižší kapacitou baterie, ale i tak se jedná o skvělý výkon. Dobrou známkou bylo, že při rychlonabíjení teplota nijak nestoupala.

Realme slibuje 4letou výdrž baterie, avšak v nastavení chybí zcela základní a nezbytná vlastnost „nabíjení do 80 %“, které je klíčové pro ochranu baterky. Jak se telefonu bude dařit, ukáže jen dlouhodobé testování. Samotná rychlost 80 W je dostačující a do plna je tahle velká baterie nabitá za necelou hodinku.

Nesmím však zapomenout zmínit, že nabíjet je dobré vždy při kapacitě nad 20 % a do 80 %. Skrze aplikaci AccuBattery jsem se snažil nastavit upozornění na nabití při 80 %, ale to se velice rychle prošvihne, nabíjení je prostě rychlé, zvláště když nabíjíte jen 60 %. Pokud chcete zachovat baterii co nejdéle, zvláště u telefonu, který bude mít podporu 6 let, tak je potřeba se o ni starat a AccuBattery s tím může dobře pomoci.

I přes bloatware je systém přehledný a krásně se v něm orientuje

Systém běží na Androidu 15 a má nástavbu Realme UI 6.0. To je elegantní, funkční, přehledné, menu je dobře kategorizované. Systém nijak nepřipomíná základní Android, ale to ničemu nevadí. Doplňkové funkce jsou využitelné a fungují tak, jak mají. Systém je navíc plynulý, nezaznamenal jsem žádné zasekávání při běžném používání, animace fungují dobře, při otevřených mnoha aplikacích za sebou výkon neklesá, spouštění je svižné.

Jediné drobné zdržení vidím při otevření šuplíku všech aplikací, kdy mám nastavené automatické zobrazení klávesnice. Ta však nevyskočí instantně. Celkově je však systém vzhledem k procesoru Snapdragon 7s Gen 3 a rychlému typu úložiště UFS 3.1 odladěn dobře. Nástavba se v mnohém podobá svým sesterským značkám vivo či OnePlus, svoji podobnost v určitých ohledech nezapře.

Snímek obrazovky na tři prsty, nebo částečný snímek obrazovky a jejich úžasná editace screenshotů společně s automatickým překladem textu na obrazovce.

Elegantní nastavení tematického vzhledu telefonu (až na obchod s motivy).

Kde jsou doby, kdy telefony měly LED notifikační diody, nyní je má například Infinix u některých modelů. Realme jej nahradilo světlenými efekty na hranách displeje. Fungují dobře!

Měření tepu skrze čtečku otisku prstů, za 15 vteřin máte změřeno a hodnoty přibližně odpovídají tomu, co mi hlásí hodinky Amazfit Balance.

Velice svižné přeskakování mezi aplikacemi pomocí gesta. Stejně tak je krásně udělán i šuplík s aplikacemi, lze nastavit automatické vysouvání klávesnice pro hledání aplikací. Neumí jen globální vyhledávání, to je dostupné jen na domovské obrazovce.

Na zamknuté obrazovce jsou k dispozici dvě rychlé volby: Gemini a fotoaparát.

AI funkce: Rozpoznávání obsahu toho, co je na obrazovce, stačí podržet dva prsty (obdoba k Circle to Search). Úprava obrázků v podobě chytré gumy, překreslení, odebrání osoby nebo funkce vysoký jas. Fungují však jen po připojení k síti. Rychlá smyčka, která se zobrazí po udělání snímku obrazovky, podržení prstu na souboru či textu. Následně se vám ukáže vašich pět vybraných aplikací, například Telegram, Gmail a správce souborů a do něj můžete prstem přenést a obrázek či snímek. Boční panel s přístupem k aplikacím, souborům či funkcím. Mezi nimi je i funkční překlad s dobrým konverzačním režimem, který je za mě lepší než u nejrozšířenějšího Google Překladače.

Realme vychytávky jako snadné gesto a reakce systému pro rozdělení obrazovky na dvě části. Též umí kopírovat iOS a jeho oznamovací ostrov. Nahrávání obrazovky umí nahrávat i mikrofon telefonu. Nechybí ani funkce Zen Space inspirovaná OnePlus, je zde velice rozumný režim jízdy. Ukotvené soubory pro lepší přesun souborů, ovládání gesty, překlad obrazovky, vylepšené funkce při sledování videa.

Zbytečnosti se nějaké taky najdou. Po dlouhé době však u telefonu cítím, že i přes níže zmíněné nedostatky, nedokázaly znepříjemnit uživatelskou zkušenost natolik, abych telefon používal s odporem. Většiny otravných věcí se dá zbavit či je alespoň trvale umlčet.

realme Care+ je drahá služba a jen v délce 2 let. Ochrání proti poškození kapalinou, což nedává smysl, když zařízení má IP 66, 68 a 69 a je propagováno, že se může používat pod vodou. V ceně do 6 000 Kč může někdo využít ochranu proti krádeži či náhodnému poškození. Například Alza má takové pojištění za třetinovou cenu.

AppMarket: proč bych měl instalovat aplikace z jiného a méně bezpečného zdroje, než je Google Play. Navíc vás aplikace vpustí pouze, když dáte souhlas se zpracováním údajů k marketingovým účelům. Při prvotním otevření vás přivítá předvolenou nabídkou 18 aplikací s nulovou hodnotnou k okamžitému nainstalování. Navíc si je dovolí nazvat jako „základní aplikace“. Při kliknutí na přeskočit se navíc zeptá, zda jste si jisti, že je doopravdy chcete přeskočit. Skvělá cesta, jak si dodat více nechtěno odpadu do telefonu.

Předinstalované aplikace (bloatware) je úplně všude, v hlavním přehledu aplikací jsem napočítal 17 nevyžádaných ikon například: Temu, LinkedIn, TikTok, Block Blast, Amazon Shopping, ReelShort, Hot Games a Hot Apps. Většina lze naštěstí odinstalovat. Ale takové uvítání nepřidá na uživatelově spokojenosti.

AI režim fotky při nižším světle prakticky nefunguje. Oproti běžnému režimu to vypadá, jako byste se vrátili k mobilnímu fotoaparátu deset let nazad.

AI režim byl použit vpravo. Zdroj: Dotekomanie.cz

Systém neumí funkci dvojkliku na zamykací tlačítko, aby se uživatel dostal rychle do fotoaparátu. Nebo neumí krásnou funkci jako sesterské vivo, kdy při rozsvícené svítilně ji můžete vypnout jen pomocí zmáčknutí vypínacího tlačítka, aniž by musel ručně ji vypínat na displeji.

Někde na pomezí dobrého a zbytečného vnímám prvotní nastavení telefonu, které od uživatele vyžaduje až příliš souhlasů se službami. Člověk ani pořádně neví, co odsouhlasuje, pokud si to pořádně nepřečte a nezjistí, co se vlastně pod pojmy skrývá. Většinou to nabídlo zajímavé služby.

Fotoaparát nemá na top třídu, i přesto si vede dobře!

Realme 14 Pro+ disponuje čelkem čtyřmi fotografickými snímači. Tři vzadu, jeden vepředu:

Hlavní: 50MPx Sony IMX896 (=LYT-600), technologie pixelů Quad Bayer, ohnisko 24 mm, světelnost f/1.8, snímač 1/1.56″, velikost pixelu 1.0µm, optická stabilizace obrazu (OIS), vícesměrové PDAF ostření; video: 4K při 30 fps, 1080p při 60 fps

50MPx Sony IMX896 (=LYT-600), technologie pixelů Quad Bayer, ohnisko 24 mm, světelnost f/1.8, snímač 1/1.56″, velikost pixelu 1.0µm, optická stabilizace obrazu (OIS), vícesměrové PDAF ostření; video: 4K při 30 fps, 1080p při 60 fps Periskopický objektiv (3× optický zoom): 50MPx Sony IMX882, Quad Bayer, periskopický objektiv s ohniskem 73 mm, f/2.65, snímač 1/1.95″, pixel 0.8µm, OIS, více směrové PDAF ostření; video: 4K při 30 fps, 1080p při 60 fps

50MPx Sony IMX882, Quad Bayer, periskopický objektiv s ohniskem 73 mm, f/2.65, snímač 1/1.95″, pixel 0.8µm, OIS, více směrové PDAF ostření; video: 4K při 30 fps, 1080p při 60 fps Širokoúhlý: 8MPx Sony IMX355, ohnisko 16 mm, f/2.2, pevné zaostření; Video: 1080p při 30 fps

8MPx Sony IMX355, ohnisko 16 mm, f/2.2, pevné zaostření; Video: 1080p při 30 fps Přední 32MPx GalaxyCore GC32E2, Quad Bayer, ohnisko 21 mm, f/2.0, snímač 1/3.0″, velikost pixelu 0.7µm, autofokus se sledováním očí; video: 4K při 30 fps

Hlavní snímač pořizuje fotky v necelých 13 MPx a pro zvolení 50 MPx režimu si musíte překliknout do Hi-Res režimu. Fotoaparát je právě to, co ho odděluje od telefonů s dvojnásobnou cenovkou. Na fotoaparátu se kvůli cenovce šetřilo, ale výsledky nejsou vůbec špatné. Svoji konkurenci ve stejné cenové kategorii poráží poměrně snadno. Realme 14 Pro+ by tak mělo být jasnou volbou pro ty, kteří v cenovce do 15 tisíc hledají zařízení, jež pořídí ty nejlepší možné snímky.

Realme si při zpracování snímků hodně pomáhá skrze postproces, který je krásně vidět. Stačí po vyfocení náročné scény například v noci při přiblížení rychle kliknout na náhled snímku a vidíte zcela odlišný snímek, než se objeví za pár vteřin, až jej telefon zpracuje, a podle nastavených algoritmů vyhladí, zaostří, zkontrastní, vyhladí a odšumí. Za dobrého světla si snímač vede dobře, i když občas člověk vnímá detaily až moc ostré a pleť moc voskovou. U proti světla jsou vidět paprsky a odrazy. Je však možnost, že se to spraví skrze aktualizace.

Selfie pro náhled ořezů vlasů a ostrosti obličeje. Zbytek portrétní režim proti slunci s odrazem přes tvář a jejím zesvětlením. Třetí snímek je s použitím Magic Glow, je vidět, že obličej vypadá přirozeně barevný. Čtvrtý snímek má opět nepřirozeně zesvětlený obličej a velice viditelný lens flare. Výrazný šum v obličeji při využití 2x portrétu (48 mm). Zdroj: Dotekomanie.cz

Hlavní snímač disponuje OIS, což je krásně vidět, kdy v „hledáčku“ koukám na snímanou scénu, pohnu telefonem, tak obraz v „hledáčku“ zůstane chvíli zamrzlý, než se pohne. Stabilizace funguje jinak skvěle, snímky z ruky jsou kvalitní, což pomáhá hlavně v noci, kdy je delší závěrka, aby snímek nebyl rozmazán. Při natáčení videa však efekt OIS není tolik znatelný. Kromě stabilizace má Realme další zajímavou vlastnost a tou je focení pod vodou. Díky své voděodolnosti nemá problém fotit, když je ponořen. V tomto režimu nefunguje displej a jako spoušť slouží boční tlačítka.

Velice se mi líbí i tři diody nazvané Magic Glow, které jsou od sebe vzdálené ve 120° úhlu. Kromě praktického hlediska zařídí mnohem lepší posvícení si ve tmě a na větší plochu, zvládnou velice hezky osvětlit obličej i za denního světla. Při focení za jasného slunka je krásně stíněná část obličeje nasvícena a vypadá přirozeně osvětleně. Při focení v noci je na telefonu hezky vidět, že díky silnějšímu přisvícení zvládne mnohem rychleji ostřit. To hlavní však přichází večer při focení člověka, kdy namísto běžného bílého blesku vykouzlí krásné přirozené barvy i osvětlení. Navíc je možné nastavit intenzitu jasu led diod a též jejich teplotu. Ne vždycky je to lepší než jedna bílá led dioda, je potřeba vyzkoušet, co v jakých podmínkách sedí nejlépe. Podstatné je, že Magic Glow je funkční vychytávka, která je využitelná nejen za špatný světelných podmínek.

Bez blesku, s Magic Glow bleskem a s běžným jedním LED bleskem. Zdroj: Dotekomanie.cz

V aplikaci fotoaparátu je nabízeno 2× přiblížení, ale bohužel se nejedná o snímání skrze periskopický objektiv, jak by se dalo čekat. Tato 2× možnost je pouze jednoduchý digitální zoom, dosažený oříznutím a zvětšením střední části fotografie pořízené v režimu 1×. To hlavní přichází až při 3x přiblížení, které používá periskopický objektiv. Snímky pořízené trojnásobným teleobjektivem se opravdu povedly. Jsou ostré, plné detailů, s přirozenými a sytými barvami, dobře vyváženým dynamickým rozsahem a bez rušivého šumu. Reprodukce jemných detailů je dokonce lepší než u hlavního fotoaparátu a celkově tento objektiv produkuje velmi působivé fotografie. Pro lepší výsledek obecně se tedy vyplatí fotit na 3x zoom. Kamera zvládne i 120x digitální zoom, čemuž následné softwarové zpracování dodává koukatelný vzhled.

Postupné přibližování 1x, 2x, 3x, 6x, a pak postupně až do 120x. Poslední fotka ukazuje, na co se zaměřuje 120x snímek. Zdroj: Dotekomanie.cz

Přiblížení 0,6x, 1x, 2x, 3x a 6x, což jsou základní hodnoty ve fotoaparátu. Zdroj: Dotekomanie.cz

Postupné přibližování v noci 0,6x 1x a následně až do 120x. Poslední snímek ukazuje přiblíženou část snímku kostelní věže, která byla ve tmě, i tak byl fotoaparát vytvořit relevantní snímek. Zdroj: Dotekomanie.cz

Překvapivě skvěle je na tom i makrofotografie při použití 3x zoomu. Fotit v základním režimu či 2x zoomu není pro makro použitelné, ale s periskopickým objektivem se můžete přiblížit i na vzdálenost 15 cm a pořídit krásné makro snímky (na úroveň hmyzu se však nedostanete). Funkce makra je však použitelná jen při zapnutí makro režimu (cca 20 cm od objektu), bez něj musíte věci fotit z výrazné vzdálenosti mnoha desítek centimetrů (cca 50+ cm).

Makro snímky bez a s portrétním režimem. Zdroj: Dotekomanie.cz

Širokoúhlé snímky nejsou silnou stránkou, snímači se nedaří moc kvalitně fotit ve dne, natož v noci. Jsou však schopné udržet si barevnost a konstantní zachycení scény stejné s ostatními snímači. Což se ne vždy výrobcům podaří, aby drželi stejné výsledky jedné scény napříč snímači. Denní snímky jsou ještě přijatelné, noční už moc kvalitní nejsou.

Ukázka širokoúhlých snímků. Zdroj: Dotekomanie.cz

Noční širokoúhlý snímek s nočním režimem a bez. Zdroj: Dotekomanie.cz

Slabších výsledků dosahuje i 32 MPx selfie kamera, která má možná až příliš zostřující efekt. Při horších světelných podmínkách si bez výplňového světla moc nedokáže poradit se správným zaostřením. Celkově noční snímky jsou jak na předních, tak na zadních kamerách spíše slabším prvkem. Jejich vyfocení trvá dlouho, senzor není tak veliký a potřebuje více času na nasbírání dostatku světla pro zachycení fotografie. Za denního světla kamera zvládá velice dobře najít a zaostřit na obličej a výsledné snímky jsou hodnotitelné kvalitně.

Noční selfie s kruhovým osvětlením displeje a bez. Zdroj: Dotekomanie.cz

Samotné zpracování nočního režimu je navíc často až moc přesvětlené. Věrohodněji vychází snímky ze základního režimu předního i zadního fotoaparát, když si vypnete automaticky vnucený noční režim. HDR je za mě povedené, odpovídají dané cenové kategorii. Celkově jde o solidní, i když ne top, třídu fotografií.

Výčet specifikací Realme 14 Pro+

displej: 6,83 palců, 2800 x 1272 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1500 nitů

procesor: Snapdragon 7s Gen 3

12GB LPDDR4X RAM

úložiště: 256/512 GB (UFS 3.1)

Dual SIM (nano + nano)

Android 15 + realme UI 6.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 50 MPx, 3x zoom, periskop přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo, Hi-Res Audio

IP66 + IP68 + IP69

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, Dual-frequency GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC

baterie: 6000 mAh + 80W

Existuje nějaká konkurence?

Realme to má ve své cenové kategorii poměrně jednoduché, přímou konkurencí je mu jen pár telefonů. S většinou z nich si poradí zcela hravě, na jednom si však může vylámat zuby. Podstatné je, co konkrétní zákazník vidí jako prioritu: značku, cenu, kvalitu snímků či délku softwarové podpory?

POCO F7 Pro nabízí sice vyšší výkon, rychlejší nabíjení, ale stále se jedná o telefon spadající pod Xiaomi, které na tom se soukromím uživatelů v chytrých telefonech není reputací nejlépe.

Samsung Galaxy A56 je cenově srovnatelné zařízení, parametrově však silně pokulhává v operační paměti u celkové kapacitě. Nedostačuje ani použitými fotografickými senzory, výdrží baterie ani rychlostí nabíjení. Jedná se však o korejskou značku, s dlouhou podporou softwaru a dobrou reputací.

vivo V50 dominuje v přední kameře, v té hlavní zadní zas zaostává. Parametrově je srovnatelný, hlavním problémem u něj je nedostatečná systémová podpora, která se dočká maximálně 4 let. Realme dodá 6 let.

Nothing Phone (3a) je silnou konkurencí v oblasti designu. Nedokáže však konkurovat proti Realme baterií natož fotografickou kvalitou. Výkonnostně jsou nastejno, cenově je Nothing výrazně levnější, ale má poloviční paměť.

Pixel 9a je reálnou hrozbou pro Realme, nabízí totiž celkem 7 let aktualizací systému, bude dostávat novinky od Google jako první a někdy i exkluzivně. Fotografické výsledky by měly být srovnatelné, avšak Realme navrch díky periskopickému objektivu. Pixel má zase lepší širokoúhlý snímač. Pixel je však dražší.

Pro koho je telefon vhodný?

Novinku využijí všichni, kdo nechtějí dávat velmi vysoké částky za nový telefon a přitom chtějí zůstat u prémiového zařízení. Relame 14 Pro+ je skvělým kompromisem, který poskytuje dobře upravený systém. Skoro až téměř ideální kompromis mezi cenou a výbavou. Kvalitní snímky díky periskopickému objektivu, zajímavé rozložení bleskových diod, chameleoní záda, krásný rychlý OLED displej, dobrá výdrž baterie na jedno nabití a i z dlouhodobého hlediska jej staví nad konkurenci ve střední třídě.

Pokud nepotřebujete bezdrátové nabíjení a nevadí vám pár kosmetických kompromisů (absence nabíječky v balení a bezdrátového nabíjení, slabé reproduktory, bloatware či slabý širokoúhlý snímač), jde o jasnou volbu pro všechny, kdo chtějí prémiový zážitek za rozumnou cenu.

Plusy

designově povedené

kvalitní displej

tenké tělo, přičemž i výstup fotoaparátu není veliký

periskopický objektiv a celková kvalita snímků oproti stejné cenové konkurenci

512 GB interní paměti a typ UFS 3.1

Mínusy

slabší noční fotografie a slabší širokoúhlý snímač

chybějící nabíječka a tmavý obal na telefon, který mění barvu

bloatware

lehce vyšší cena oproti srovnatelné konkurenci (Nothing (3a))



