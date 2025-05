Gmail dostane ještě chytřejší rychlé odpovědi

Zdroj: Dotekomanie.cz

Právě dnes odstartovala vývojářská konference Googlu, kde představuje nejrůznější novinky. Zaměřuje se zejména na AI, tedy Gemini. Novinek je hodně, ale také se většina týká zejména API. Vývojáři tak dostanou větší možnosti, rychlejší technologie a další vylepšení. I tak se některé novinky z oblasti AI dostanou k běžným smrtelníkům. Jedna z nich bude v Gmailu.

Gmail pro Android a iOS dostává nový design a AI funkce

Velmi chytré odpovědi

Gmail již nějakou dobu podporuje chytré odpovědi, což v podstatě znamená, že na základě obdrženého e-mailu vygeneruje příslušnou krátkou odpověď. Funkce je dostupná v anglické verzi. Zatím tedy nevíme, kdy bude normálně dostupná i v češtině, ale Google dělá pokrok v samotných možnostech.

Nová verze nebude jen nabízet krátké odpovědi. Pokusí se se souhlasem uživatele projít všechny jeho materiály, tedy data ve službách, posbírat všechny potřebné informace a vygenerovat odpověď. Dokonce Google uvádí, že funkce napodobí i styl psaní uživatele. Následně se nabídnou pro použití. Samozřejmě je zde možnost i editace.

Představte si, že se vás někdo v e-mailu ptá na něco kolem dovolené na místě, kde jste byli. Nová funkce projde vše, co je dostupné a nabídne komplexnější odpověď, i s tipy co navštívit, případně na co si dát pozor. I zde ale bude omezení jen na angličtinu, jak to bývá zvykem, ale je to jen náš odhad. Google jako vždy uvedl, že se funkce postupně rozšíří i mezi další jazyky. I tak se může jednat do budoucna o velmi užitečnou funkci, která ušetří čas v sumarizaci a vytvoření komplexnější odpovědi.

