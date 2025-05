Zdroj: Dotekomanie.cz

Google sice má vlastní operační systém a nejeden by si myslel, že většinu novinek bude cílit na Android, tak některé jsou dostupné prvně pro konkurenční platformy. To je i dnešní případ aplikace Google Fotky.

Editování sdíleného obsahu

Pokud jste sdíleli v rámci alba fotky nebo videa s dalšími lidmi, tak jste neměli možnost dělat jakékoliv změny, tedy je přímo editovat. V podstatě jste museli úpravy udělat třeba na fotce, co není sdílená, až pak ji poslat do alba. To se ale nyní mění na Androidu.

Nově můžete přímo editovat a různě upravovat i ten obsah, který je již sdílen v rámci alba s dalšími lidmi. Jakmile jste s úpravami hotoví, tak při uložení se vám zobrazí dotaz, jestli chcete uložit a sdílet upravenou verzi. případně můžete změny zahodit a nic nesdílet.

Není to absolutní novinka, jelikož obdobná funkce je k dispozici v Google Fotkách pro iOS a na webu. Android je tedy poslední platformou. Je zde ale jedno podstatné mínus. Na iOS nemusíte zahazovat úpravy takové fotky, můžete uložit kopii mimo sdílené album. Ještě je zde jedna podmínka. Můžete upravovat jen svůj obsah, nikoho jiného nelze.

Zdroj: androidpolice.com



Domů Články Google Fotky konečně dokončují možnost editace sdílených fotek a videí

Předchozí článek Threads rozšiřuje zobrazování reklam globálně pro všechny Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jaký je pro vás nejdůležitější parametr při výběru nového mobilu? Výdrž baterie

Kvalita fotoaparátu

Výkon (procesor, RAM)

Cena

Konstrukce Nahrávání ... Nahrávání ...