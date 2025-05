Email od Seznamu dostane první AI funkci, ale nebuďte příliš nadšeni

Zdroj: Seznam.cz

AI se dnes snaží společnosti dát snad do každé funkce. Některé firmy přímo zaplaví funkcemi s přívlastkem AI, jiné se snaží nabídnout jen tam, kde to dává smysl. Například v tomto týdnu jsme vás informovali, že Gmail dostane propracovanější návrhy odpovědí na e-maily. Seznam nyní ve své podstatě reaguje a nasazuje první AI funkci do svého Emailu.

Seznam Email a AI

Možná byste očekávali nějakou propracovanou funkci, která vám shrne celou konverzaci, případně nabídne úpravu e-mailu, nebo například nabídne vygenerovanou odpověď. Ani jedno z toho se zatím nechystá. Seznam chce začít pozvolna a nabídne generování předmětu e-mailu pomocí AI. V tiskové zprávě společnost uvádí, že každý den je odesláno přes 100 000 e-mailů bez předmětu.

„Každý den je přes službu Seznam.cz Email odesláno přibližně 100 000 zpráv bez vyplněného předmětu. Přitom právě předmět často rozhoduje o tom, zda si příjemce zprávu otevře, a později i usnadňuje její dohledání,” vysvětluje David Finger, ředitel divize Email.cz a Mapy.com

Seznam.cz se chlubí, že funkci již nyní využívají zaměstnanci společnosti a brzy zamíří do experimentálních funkcí, kde si novinku budou moci uživatelé aktivovat. Po tomto testování následně dojde k rozšíření. Nemusíte se ale obávat, že by vám tato AI funkce dělala něco automaticky. Společnost uvádí, že je vše pod vaší kontrolou a předmět bude generován v podstatě na kliknutí.

„Chápeme, že u technologií využívajících umělou inteligenci mohou vznikat obavy. Jazykový model ale nijak do obsahu e-mailů nezasahuje, nic neukládá, ani se na datech uživatelů neučí a dále je nevyužívá,“ objasňuje Diana Hlaváčová

Kromě toho je uvedeno, že je vše bezpečné, nic se neukládá a samotný AI model se neučí na datech uživatelů. Seznam plánuje i další funkce, a to nejen do Emailu. Na ty si ale budeme muset počkat.

