Google Zprávy dostanou uspání notifikací jednotlivých konverzací

U některých komunikačních aplikací a služeb, skoro by se dalo říci u většiny, je možnost pozastavení notifikací pro jednotlivé chaty. Mezi takové patří Zprávy od Googlu, ale samotné nastavení je velmi jednoduché a spíše na systémové úrovni. To by se mělo změnit.

Zprávy pro Android dostávají jednu užitečnou funkci a jednu zbytečnou

Pozastavení notifikací

Aktuálně si můžete v aplikaci Zprávy upravit notifikace, ale samotná nabídka vše řeší jednoznačně, tedy že můžete notifikace ztišit, zvýšit jim prioritu nebo zastavit. Nic komplikovanějšího nebo přesnějšího zde není. Podařilo se ale objevit ve zdrojových kódech, že se chystá rozmanitější systém.

Konkrétně budete moci přímo v aplikaci pozastavit notifikace pro konkrétní konverzaci, ale přitom je ponechat aktivní pro případ, že vás někdo zmíní. Myslí se tedy i na skupinové chaty. Nebude to jediná možnost. Také si budete moci nastavit, jestli se mají pozastavit na hodinu, na 8 hodin, na den, nebo dokud nezměníte nastavení.

Současně nikdo neuvidí v konverzaci, že jste pozastavili notifikace. Google chystá implementaci zejména pro skupinové chaty, ale asi bude nové nastavení k dispozici i pro jiné konverzace.

Aplikaci také čekají drobné grafické úpravy, ale asi si jich sotva někdo všimne. Jde spíše o uspořádání některých prvků a také například zobrazení jedné ikony pro skupinový chat.

