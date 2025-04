Nubia se pochlubila našlapaným tabletem

Nubia Tablet Pro | Zdroj: FoneArena

Značka Nubia v uplynulých hodinách nepřinesla pouze nové telefony, ale překvapila také výkonným tabletem pod názvem Tablet Pro. Čínský producent do něj v podstatě nasadil jenom to nejlepší. Od kvalitního displeje přes výkonný hardware až po slušnou výdrž baterie. V úterý 6. května bude spuštěn prodej na domácí půdě, přičemž brzy dorazí také do celosvětového prodeje.

Premiant firmy

Zařízení vpředu nese 10,9palcový LCD panel s 2,8K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Do vnitřní části si cestu našel čipset Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcommu vedle 8/12/16GB operační paměti RAM (LPDDR5). Uživatelská data pobere 256GB, 512GB či 1TB interní úložiště (UFS 4.0). V kovové konstrukci o tloušťce 7,3 mm najdete 10 100mAh článek baterie podporující technologii rychlého 66W nabíjení.

Mobilní hráče může určitě oslovit účinný odvod tepla rovnou v šesti vrstvách nebo čtveřice reproduktorů s technologií DTS:X. Operační systém má nabídnout několik funkcí vylepšených o umělou inteligenci. Majitelé Nubia zařízení ocení tzv. chytré propojení pro usnadnění práce, kdy bezdrátově propojíte všechny produkty mezi sebou. Do volného prodeje samostatně půjde i magnetická klávesnice za cca 1 495 Kč.

Výrobce vypustí celkem 4 paměťové konfigurace v rozpětí cen od cca 8 385 Kč do cca 11 980 Kč.

