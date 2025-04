Nově v českých obchodech – Vivo, Poco, Redmi, Motorola

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Redmi A5

Nedávno představené Redmi A5 je již k dispozici na českém trhu za velmi nízkou cenu. Tomu ale odpovídají samotné specifikace. Zajímavostí je to, že zde není použita nadstavba HyperOS.

Specifikace Redmi A5

displej: 6,88 palců, 1640 x 720 pixelů, LCD, 120 Hz, 450 nitů

procesor: Unisoc T7250

RAM: 3/4 GB LPDDR4X

úložiště: 64/128 GB eMMC 5.1 + microSD

Android 15 Go Edition

Foťáky: zadní – 32 MPx ? MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm jack

LTE, Bluetooth 5.2, WiFi 5, GPS | Glonass | Galileo | BDS

rozměry: 171,7 x 77,8 x 8,26 mm; 193 gramů

baterie: 5200 mAh + 15W

Redmi Note 14S

Redmi Note 14S je i není novinkou. I tak na svou cenu nabízí pořádné úložiště a slušné specifikace. Dokonce se našlo místo pro optickou stabilizaci foťáku a mírnou odolnost.

Specifikace Redmi Note 14S

displej: 6,67 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD), OLED, 120 Hz, až 1300 nitů, 12-bit, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Helio G99-Ultra

8 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 256 GB UFS 2.2

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 200 MPx, OIS 8 MPx, 120° 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji, infra

3.5mm audio jack, stereo, Dolby Atmos

IP54

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

rozměry: 161,1 × 74,95 × 7,98 mm; 179 gramů

baterie: 5000 mAh + 67W

Poco F7 Ultra

Novinka Poco F7 Ultra míří do vyšší příček, a to nejen podle ceny. Specifikace jsou vskutku zajímavé a rozhodně za danou cenu jsou výborné. Skoro by se dalo říci, že se jedná o levný top model.

Specifikace Poco F7 Ultra

displej: 6,67 palců, 3200 x 1440 pixelů (2K), 12-bit, AMOLED, až 3200 nitů

procesor: Snapdragon 8 Elite

12/16 GB LPDDR5x RAM

úložiště: 256/512 GB UFS 4.1

Dual SIM (nano + nano)

Xiaomi HyperOS 2.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 32 MPx, 120° 50 MPx, 2.5x zoom + makro přední – 20 MPx

čtečka otisků prstů (ultra sonická)

IP68

USB Type-C audio, Hi-Res audio, stereo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ad, Bluetooth 6.0, Beidou: B1I + B1C+B2a|GPS: L1+L5|Galileo: E1+E5a, GLONASS: G1|QZSS: L1+L5|NavlC: L5, USB Type-C, NFC

rozměry: 160,26 × 74,95 × 8,39 mm; 212 gramů

baterie: 5300 mAh + 120W USB C, 50W bezdrátově

Motorola Edge 60 Fusion

Sice měla Motorola Edge 60 Fusion nastavenou zaváděcí cenu na 9 999 Kč, ale nyní se dá zakoupit v rámci prodejní akce s výraznou slevou. Takto se jedná o lepší poměr ceny a výkonu.

Specifikace Motorola Edge 60 Fusion

displej: 6,7 palců, 2712 x 1220 pixelů, AMOLED, až 4500 nitů, 120 Hz, Gorilla Glass 7i

procesor: Dimensity 7300

RAM: 8/12 GB

úložiště: 256 GB

Android 15

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 13 MPx, 120° ? MPx přední – 32 MPx

stereo

IP68 + IP69, MIL-STD-810H

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, NFC,

rozměry: 161 x 73 x 7,95 mm; 177,5 gramů

baterie: 5200 mAh + 68W

POCO F7 Pro

Kromě modelu Ultra se nabízí i Poco F7 Pro, kde je větší kapacita baterie, ale jinak se jedná o slabší model. Hlavně má tedy nižší cenu. V tomto případě se nabízí ještě lepší poměr ceny a specifikací.

Specifikace Poco F7 Pro

displej: 6,67 palců, 3200 x 1440 pixelů (2K), 12-bit, AMOLED, až 3200 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

12 GB LPDDR5x RAM

úložiště: 256/512 GB 4.1

Dual SIM (nano + nano)

Xiaomi HyperOS 2.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, 120° přední – 20 MPx

čtečka otisků prstů (ultra sonická)

IP68

USB Type-C audio, Hi-Res audio, stereo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ad, Bluetooth 5.4, Beidou: B1I + B1C+B2a|GPS: L1+L5|Galileo: E1+E5a, GLONASS: G1|QZSS: L1+L5|NavlC: L5, USB Type-C, NFC

rozměry: 160,26 × 74,95 × 8,12 mm; 206 gramů

baterie: 6000 mAh + 90W

Vivo V50 Lite

Na českém trhu také nově najdete Vivo V50 Lite v 5G variantě. Jedná se spíše o levnější model, u kterého se myslelo na odolnost a také na delší výdrž na jedno nabití.

Specifikace Vivo V50 Lite 5G

displej: 6,77 palců, 2392 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 1800 nitů, 120 Hz

procesor: Dimensity 6300

RAM: 8 GB LPDDR4X

úložiště: 256 GB UFS 2.2

Dual SIM (nano + nano)

Android 15 + Funtouch OS 15

Foťáky: zadní – 50 MPx 8 MPx, širokoúhlý přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů

stereo

IP65, MIL-STD-810H

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C 2.0

rozměry: 163,77 × 76,28 × 7,79 mm; 197 gramů

baterie: 6500 mAh + 90W

