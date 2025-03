Vivo V50 Lite vstupuje na český trh s cenou 5 799 Kč

Nedávno jsme se dočkali uvedení modelu Vivo V50 Lite a nyní novinka vstupuje na český trh i se svým sourozencem. Oba mobily jsou skoro stejné, jen se tedy liší v několika vlastnostech.

Výrobce konkrétně uvádí na trh Vivo V50 Lite 4G a Vivo V50 Lite 5G. Oba mobily sdílí většinu specifikací, a to včetně displejů, baterií, rychlosti nabíjení a v podstatě vše v základní výbavě. Samozřejmě je zde hlavní odlišnost u podpoře mobilních sítí, ale to je spojeno i s procesory. Vivo V50 Lite 4G má Snapdragon 685 a Vivo V50 Lite 5G nabízí Dimensity 6300.

Další rozdíl je u fotografické výbavy, ale není nějak propastný. Vivo V50 Lite 4G má sekundární snímač s 2 MPx a slouží pro určení hloubky ostrosti. Vivo V50 Lite 5G naopak má místo něj 8MPx snímač pro ultra širokoúhlé focení.

Základní verze Vivo V50 Lite 5G má nastavenou cenu na 7 299 Kč. Vivo V50 Lite 4G vychází levnější, tedy 6 299 Kč. Do prodeje novinky míří již nyní, ale je zde i speciální akce, v rámci které lze získat slevu a také dárek v podobě rychlé nabíječky navíc.

U prodejce Datart získají zájemci o model V50 Lite 5G až do 13. dubna slevu 800 korun při použití slevového kódu (pořizovací cena se tím sníží na 6 499 korun). U vybraných prodejců získají zájemci o model V50 Lite 4G taktéž až do 13. dubna slevu 500 korun při zadání slevového kódu. V obou případech pak získají až do 13. dubna jako dárek nabíjecí adaptér vivo 90W FlashCharge zdarma.