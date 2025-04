Máte rádi vůni nového mobilu? Jeden takový model nabídne speciální technologii

Zdroj: AI

Hlavně ve spojení s elektronikou vznikl trend videí, kdy se tvůrci zaměřují na samotné rozbalení. Zejména tedy videa spojená s odlepováním fólie, sloupávání nálepek a podobně. Pokud jde ale o osobní zkušenost, najdou se i tací, co rádi voní k nové elektronice, ale tento pocit je krátkodobý. Je zde jedna firma, co si řekla, že chce tento prožitek prodloužit.

Mobil, který voní

Co mobily nyní neumí, je vydávat pachy a vůně. Sice zde bylo už několik pokusů, ale nejde o běžnou technologii, u mobilů vůbec. Infinix si řekl, že to napraví. U nadcházejícího mobilu Note 50s 5G+ bude implementována technologie, která bude postupně uvolňovat vůni nového mobilu.

Novinka bude implementována na zadním krytu, přičemž nečekejte nějaké komplikované elektronické řešení. Bude se jednat o mikro kapsle napuštěné vůní a ty budou zakomponovány do krytu z umělé kůže. Cílem je, aby mobil měl stále svěží vůni. Mobil ale takto nebude vonět věčně. Bude záležet na podmínkách jako teplota a vlhkost. Údajně by měl vydávat vůni až po dobu šesti měsíců.

Už jsme tedy vidělo mnohé funkce a vlastnosti navíc u mobilů, ale aby firma investovala finance do vůně, to tedy ne. Nejde ale o jedinou takovou zajímavost, co se v poslední době objevila. Například Realme udělalo mobil, který mění barvu zadní části podle teploty.

Zdroje: gsmarena.com, digit.in



