Infinix NOTE 50x 5G+ je odolnější základní mobil

Společnost Infinix se v poslední době snaží zaujmout a představuje jeden mobil za druhým. Dnes zde máme Infinix NOTE 50x 5G+, který navazuje na modely Infinix NOTE 50 Pro+ 5G, Infinix Note 50 a Note 50 Pro.

Skutečně plus?

Nejedná se o chybu v názvu a skutečně se jmenuje Infinix NOTE 50x 5G+, tedy s plus u 5G. Že by mobil měl ale nějak super nejrychlejší připojení k mobilnímu internetu, se nedá říci. Čeho si ale všimnete hned, je samotný zadní fotomodul. Výrobce ho hodně zmiňuje ve svých materiálech, ale jen z pohledu designu. Co se týče foťáků, tak jen prozradil, že hlavní senzor má 50MPx rozlišení, bez optické stabilizace obrazu.

Při pohledu na všechny specifikace je ale jasné, že Infinix NOTE 50x 5G+ je spíše základní mobil, byť tedy má zvýšenou odolnost. Rozhodně mu nesluší nízké rozlišení displej, což se snaží zachránit 120Hz obnovovací frekvencí. Jeho maximální jas je pouze 672 nitů, takže na denním přímém světle to nebude ideální.

Novinka tak jen doplňuje řadu a snaží se nalákat na pár dobrých vlastností a hlavně cenu. Infinix NOTE 50x 5G+ v základní konfiguraci vychází přibližně na 3 100 Kč, což není špatná částka.

Specifikace Infinix NOTE 50x 5G+

displej: 6,67 palců, 1600 x 720 palců (HD+), LCD, 120Hz, až 672 nitů

procesor: Dimensity 7300 Ultimate

RAM: 6/8GB LPDDR4X

úložiště: 128 GB UFS 2.2 + microSD

Android 15 + XOS 15

Foťáky: zadní – 50 MPx, (f/1.6) a další přední – 8 MPx

IP64, MIL-STD-810H

čtečka otisků prstů na straně

5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/N28b/n38/n40/n41/n77/n78 bands), 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou

rozměry: 165,42 x 76,41 x 7,98 mm; 198,9 gramů

baterie: 5500 mAh + 45W USB C

Zdroj: fonearena.com

