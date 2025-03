Zprávy pro Android dostávají jednu užitečnou funkci a jednu zbytečnou

Google si hodně zakládá na své aplikaci Zprávy, hlavně kvůli podpoře nového modernějšího standardu RCS, který nahrazuje SMS a MMS. Postupně přidává funkce spojené s novinkou, ale celkově se snaží nabídnout i doprovodné funkce. Někdy ale přidává zbytečnosti, jako i dnes.

Aplikace Zprávy již nějakou dobu podporuje speciální animace skrze celé okno chatu, jakmile napíšete konkrétní zprávy, tedy text. Do této chvíle spíše vše reagovalo jen v angličtině, ale nově se přidává i podpora pro emoji, tedy některé z nich. Zde již není potřeba řešit jazyk, takže se asi s novinkou setkáte i vy. Zde se můžete podívat na ukázku animací.

Samotné animace jde vyvolat i ťuknutím na konkrétní emoji v chatu. Google novinku začal šířit nedávno a nevíme, u jakého procenta uživatelů je již nyní. Pokud vám ale budou vadit, jdou v nastavení aplikace vypnout.

Další novinka je podstatně užitečnější. Už jsme vás několikrát informovali, že se pracuje na možnosti smazání zprávy na obou stranách chatu. I zde došlo k posunu a Google začíná novinku postupně rozšiřovat. Samozřejmě se nabídne smazání jen pro vás nebo pro obě strany, ale je zde časový limit 15 minut na kompletní smazání zprávy, stejně jako na jiných platformách. Tato funkce ale platí jen pro komunikaci skrze RCS, u SMS a MMS není něco takového možného už jen z podstaty fungování starších technologií.

The "Delete for everyone" feature has been available on one of my devices (without root) on beta version of Google Messages. Should be available soon to more beta users. pic.twitter.com/bveKVUCu0s

— AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) March 24, 2025