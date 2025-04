Přišel nový král mobilní fotografie. Vivo x200 Pro je spíše foťák než mobil

Zdroj Dotekomanie.cz

Vivo se vytasilo s dalším úžasným přírůstkem. Jmenuje se vivo X200 Pro a dominuje poli mobilní technologie. Troufnu si říci, že telefon s kvalitnější fotovýbavou a systémem Android aktuálně na jaře 2025 na trhu neexistuje. Fotografický mobil však při honbou za dokonalou fotografií upozadil jiné priority. Konkurenci již však dohání. Minimálně cenou je jako top mobil nepřekonatelný. Cenově je levnější než porovnatelný Samsung Galaxy S25 Ultra a iPhone 16 Pro Max a přitom si odnáší dominantně lepší kamerový systém, větší baterii a srovnatelné uložiště se Samsungem a větší než s iPhonem.

Jedinou nevýhodou, která může zabrzdit koupi nového zařízení vivo x200 Pro je jeho softwarová podpora. Zatímco konkurence bez problémů dá 7 ročních systémových velkých aktualizací a bezpečnostních záplat, tedy do roku 2031 u iPhone a do 2032 u Samsungu, tak vivo se zmůže jen na 4 velké systémové aktualizace a 5 let bezpečnostní podpory. Pokud telefon doopravdy měníte jednou za 3/4 dekády, vyplatí si připlatit pár tisíc za novější iPhone či několik tisícovek za Galaxy S25 Ultra. Vivo na bezpečnostní podpoře zvládne být „jen“ do roku 2030. Jedná se o novější model a rozdíl oproti iPhonu bude roční a Samsungu dvouletý. Vivo x200 Pro paradoxně nespadá do kategorie Android Enterprise Devices, zatímco nižší kategorie například vivo V40 nebo V29 ano.

Vivo X200 Pro je již na tom lépe než u předchozího modelu, kde doposud není jisté, kolik let bude trvat softwarová podpora, která se ještě navíc dosti liší regionálně. Vivo má svoji čínskou verzi OriginOS, která má přednost a dostává jako první aktualizace, pak přichází na řadu indický trh, který má přednost i několik měsíců. Teprve pak přichází na řadu zbytek světa, převážně Evropa. Například v USA není vivo na trhu přítomno vůbec. Novinka by měla dostat 4 roky systémových aktualizací, jestli tomu tak bude, to není zřejmé. Navíc na webu viva se o délce podpory nedočtete.

Které modely chybí a jak si stojí ty dostupné?

Vivo podporu evropského trhu zanedbává nejen aktualizacemi, ale i dostupnými modely. X200 Pro Mini a Ultra zde dostupné nebudou. Zájemci mají výběr ze dvou modelu x200 a verze Pro, kterou jsme testovali. X200 Pro je vhodná pro fotografické nadšence, nabízí lepší fotografický senzor, má větší displej s technologií LTPO, větší baterii a větší RAM a dvojnásobné úložiště. Podstatným chybějícím prvkem je i čip V3+, který je u vyššího modelu určen ke zpracování fotografií a videa. Pokud jste příležitostným fotografem, nemá smysl se po x200 Pro dívat, ušetřete si radši 6000 Kč, pokud však chcete mít fotky z toho, a troufnu si to tvrdit, nejlepšího fotomobilu letošního roku a mít pro ně dost místa, určitě běžte do dražší verze. Myslíte-li to s focením na telefon doopravdy vážně, na iPhone, Samsung, OnePlus, Xiaomi a Pixel radši rovnou zapomeňte. Případnou alternativou by mohl být Huawei Pura 70 Pro. Kvalitou je srovnatelný Oppo Find X8 Pro, ten je však v Česku hůře dostupný.

Vylepšení oproti předchůdci je spousta

Při prvních pár týdnech používání vivo x100 Pro jsem měl problém udržet telefon v rukou. Má totiž špatně umístěné těžiště kvůli velice vystupujícímu modulu fotoaparátu. Ten je sice u x200 Pro ještě větší, ale telefon je o několik milimetrů kratší a je lehce širší, tedy se lépe drží v ruce a nepřepadává tolik vahou svého foťáku. A tohle je podstatná zpráva, telefon nemá padat z ruky, nemá být pro dlaň a prsty na obtíž. X200 Pro sice musíte hlídat, kvůli ještě většímu a těžšímu objektivu, ale už nemá tendenci samo vyklouzávat z dlaně. Telefon je navíc o 2 gramy lehčí, není to moc, ale je to krok správným směrem, jelikož telefony s váhou nad 225 g jsou už neúnosné.

Úžasnou změnou je i zakřivení displeje, původní bylo ve stylu 2,5D zaoblené v rozích, což je sice esteticky možná hezčí, ale není to praktické. Vivo X200 Pro se tohoto neduhu zbavila a má praktické ploché 2D sklo s ještě větší světelností. Skvělou změnou je i širší konektivita nejen ke 4G sítím ale i k 5G. Boční tlačítka jsou celkově příjemnější, místo vystouplých a celkem hlučných při kliknutí, se nový model pyšní plochými a tichými tlačítky.

Pro nadšence, kteří rádi poslouchají hudbu, která je kvalitně reprodukována, mohu s radostí konstatovat, že reproduktory doznaly velikého vylepšení. Zvláště výšky jsou čistější a stejně tak hlas je jasnější. Milovníci kvalitně znějící hudby však nebudou poslouchat hudbu z reproduktorů telefonu, ale například skrze reprosoustavu či sluchátka. I tak se jedná o zlepšení už z tak dobrého reproduktoru.

Baterie je dalším plusovým bodem, narostla o 11 % a měla by lépe zvládat mrazivé teploty, což jsem neměl možnost ozkoušet. U předchozí modelu jsem se dostal na 6 až 7 hodin svícení, u nástupce jsem s výdrží o hodinu lépe. Zatím nebyly tak vysoké teploty, abych vyzkoušel, jak je na tom s přehříváním. U vivo x100 se při zapnuté navigaci v autě od půlky jarních měsíců až do začátku podzimu stává, že velice rychle jde teplota na 40°C a často dosahuje kritických teplot a zapíná se velice úsporný režim.

U x200 Pro přibyla k certifikaci IP68 i vyšší varianta IP69. Telefon běží na novějším procesoru od Mediateku, postaveném na menší velikosti transformátorů s 3 nm. Vyšší výkon je tak zaručen, v Antutu testu získává až o půl milionu bodů více, v Geekbench u jednoho jádra 600 bodů a u multijádra o 1400 bodů, což už je znatelný skok. Pro koncového uživatele však přesedáte z velice rychlého závodního auta do ještě rychlejšího, jenže rozdíl v maximální rychlosti už člověk tolik nepocítí. Náročné hry jako PUBG na maximální rozlišení není ani po půl hodině hraní problém, telefon se ani nepřehřívá a vše běží hladce. Stejně tak jakékoli jiné používání telefonu, jako sledování videa nebo pobyt na sociálních sítích či natáčení videa. Při tom jediném se cítil, že se zahřívá, nešlo však o nic podstatného.

Lepší fotosenzory?

U hlavního snímače došlo ke zhoršení co se velikosti týče. Avšak je novější a disponuje pokročilou redukcí šumu a větším softwarovým vylepšením při pořizování snímků.

X100 Pro (IMX989) má výhodu ve velikosti (1″ vs. 1/1,28″), což je lepší pro přirozený bokeh a noční focení bez kompromisů. Má samostatný čip V3 pro zpracování snímků. Novější model má lehce vylepšený s názvem V3+.

má výhodu ve velikosti (1″ vs. 1/1,28″), což je lepší pro přirozený bokeh a noční focení bez kompromisů. Má samostatný čip V3 pro zpracování snímků. Novější model má lehce vylepšený s názvem V3+. X200 Pro (LYT-818) má větší clonou (1,57/f oproti 1,7/f) a modernější technologií, což zvyšuje ostrost a umožňuje lepší HDR. Rozdíl není obrovský, ale X200 Pro může být univerzálnější díky softwarové optimalizaci. U širokoúhlého objektivu žádná změna nenastala. U periskopického jsme se dočkali 200 MPx zoomu díky novému senzoru od Samsungu ISOCELL HP9. Čtyřnásobně větší rozlišení už je při maximálním digitálním zoomu 100x dobře poznat. Výsledné snímky jsou však, pokud pomineme značný problém s odlesky, lepší u vivo x200 Pro. Ačkoli je senzor menší, tak je schopen doopravdy lépe pracovat s dynamickým rozsahem a v automatickém režimu lépe pracuje s pozadím, které sice rozmaže, ale ne tak přehnaně, jako předchozí model. Též je konzistentní v barevnosti a daří se mu lépe proti náročnému světlu. Například u portrétních režimů je krásně vidět, že softwarové zpracování obrázků mnohem lépe zvládá ohraničení hlavy a celkového těla od objektů za či před ním. Občas se stávalo, že nezvládl dobře pracovat s vlasy nebo s některými výraznými prvky na pozadí. Vivo X200 však problém nemá, celkově se zvládá rychleji adaptovat na scénu.

Autor: Klioneezzo, publikováno na Reddit

Autoři (zleva doprava): mongini12 (sněhová vločka), Vin$hree (květina a její detail), Samar Pratap Singh (moucha), FRONTMAN (oko)

Jediný neduh při pořízení portrétů vidím v nekonzistenci barevnosti u snímků. V náhledu vypadají krásně, barevně, kontrastně, živě. Po vyfocení se načtou velice rychle, ale barevnost je úplně mimo, neodpovídající a teprve po nějaké době se promění ve intenzivnější podobu snímku z náhledu. Při focení tedy nemáte jistotu, co za výsledný produkt získáte. Není vhodné ani používat jakékoli přednastavené filtry. Nefungují vůbec dobře, kompletně rozhodí barvy snímku a zvláště si neumí poradit s obličejem, se rty nosem a očima, kde rozhodí sytost a kontrast.

Nevýhody oproti x100 Pro se též najdou

Mínusovým prvkem však je snížení rychlonabíjení ze 120W na 90W. Výsledný rozdíl je již znát, místo lehce přes půlhodinu nyní nabíjíte skoro hodinu. Podstatný rozdíl nastal též u bezdrátového nabíjení, které kleslo z 50 W na 30 W. Možná vivo mělo problém s životností baterie při rychlonabíjení a tak hodnoty snížila? Někteří uživatelé reportovali problémy s baterií a nízkým SoT, nezdá se však, že by se jednalo o plošný problém.

Již od října zákazníci na asijském trhu, kde byl telefon dostupný dříve, hlásily problémy s odrazy světla na výsledných snímkách tzv. lens flare. Vivo přišlo s opravou, avšak drobné praktické testy ukázaly, že přidání AI redukce nepomáhá. Snímky jsou stále zaneřáděné odrazy. Přidaná funkce na editaci snímku a AI rozpoznání a smazání odlesku navíc řeší až následek, nikoli samotnou příčinu. Navíc nefunguje moc úspěšně.

Na každém snímku je ve větší či menší míře přítomen odlesk, lens flare.

Změna režimů v aplikaci a jejich integrace do sebe nepřinese nováčkům v systému FunTouch OS žádné nepříjemnosti. Těm však, kteří již byli zvyklí na to, co kamera umí, kde je jaký modul a jak ho ve správný čas využít, tak budou stejně jako já zmatení, proč je polovina režimů pryč. Pospojovaly se do jednoho s názvem krajina. Zvláště je to problém při focení měsíce, kdy při režimu Superúplněk telefon věděl, že ve hledáčku má měsíc i když byl den, v režimu krajina s tím má již veliký problém. Osobně to vnímám jako velikou chybu. Změna je uživateli při kliknutí na režim krajina sdělena, ale nelze s tím nic dělat, jen to odsouhlasit.

Typ úložiště zůstal stejný jako u předchozího modelu, disponuje tedy verzi UFS 4.0, ačkoli by mohl již mít verzi 4.1, což by se od top modelu očekávalo. Vylepšením je však kapacita, která má nově až 1TB, tato varianta však není v Evropě dostupná. Stejnou kapacitu má i operační paměť, vylepšení jsme se zde nedočkali.

Balení také kleslo dolů. Nenajdeme v něm nabíječku a navíc je zde i technologický pokles, kdy je dostupný kabel USB-A na USB-C, namísto již loňského USB-C na USB-C u X100. Telefon však přichází již s pouzdrem a nalepenou fólií. Technologickému propadu se to však nevyrovná.

FunTouchOS je stále takový…netypický

Nástavba FunTouch OS 15 má decentní design a to je asi vše. Animace jsou naprosto pomalé a zdržující, musel jsem je ihned vypnout v nastavení. Systém je plný bloatware, předinstalované aplikace jako Booking, Facebook, LinkedIn, Netflix či TikTok prostě na telefonu nechcete. Pokud je potřebuji, nainstaluji si je sám. Spousta věcí je navíc předinstalovaných od samotného viva, kde každá vyžaduje souhlas se smlouvou o používání dané aplikace a nakládání s uživatelovými údaji. Takové zbytečné aplikace jsou vivo.com, zpětná vazba, chytré dálkové ovládání, iManager, EasyShare, kompas či poznámky.

Některé dokumenty v podobě smluv či prohlášení ochraně osobních údajů obsahují chyby, to je ale drobnost oproti šílenostem ve smlouvách o požívání aplikací od vivo. Nejhorší je, že například při souhlasu při používání aplikace poznámky od vivo souhlasíte, že aplikace bude využívat, nikoli že může využívat, data z telefonu, jako je procesor, šířka pásma a další neuvedené prvky k údajnému zlepšování služeb. Uživatel se též zavazuje, že aplikaci poznámky vivo může používat jen pokud je svéprávný. Nebo ji nesmí používat nezletilé dítě, pokud nedostalo povolení od rodičů. Do poznámek si ani nesmíte zaznamenat nic urážlivého, provokativního, nenávistného apod. Pokud něco takového do poznámek napíšete, vivo má jednostranně právo ukončit službu. Přijdete tak o všechny svoje poznámky. Aby toho nebylo málo, vivo upozorňuje, že v aplikaci může zobrazovat reklamy třetích stran. Paradoxně na Smart remote (IR ovladač) žádná smlouva není.

Orientace v nastavení je naštěstí snadná, v launcheru jako takovém je problém, že po přejetí do seznamu všech aplikací se člověk snadno dostane posunutím do strany na panel widgetů, což v jiném systému není běžné. Launcher nemá žádné možnost nastavení, jak má vypadat šuplík s aplikacemi, aby se automaticky otevírala klávesnice či abych si mohl vypnout doporučené aplikace. Navíc prostor pro hledání aplikace dle názvu je opět malinké a těžko klikatelné. I když jsou systém, launcher a widgety vizuálně příjemný, je nepříjemné jeho používání, protože není svižný a přizpůsobitelný. U viva vždy přejdu na jiný launcher, většinou na minimalistický Olauncher.

Většina AI funkcí nefunguje bez připojení k internetu, i fotografie v albu se musí odeslat na servery vivo. Bez internetu funguje jen rozmazání pomocí ai v režimu ruční. Ale spíše nefunguje nijak kvalitně. Stejně tak nástroj Oprava, která nabízí AI vylepšení snímku je spíše k smíchu, než k nějakému funkčnímu využití. Nebo Rozmazání pomocí AI se občas zasekne na 99 % a nedokončí aktivitu. U fotek je vtipný i překlad, kdy slovíčko vibrance bylo přeloženo u editace fotek jako vibrace, namísto živost. Pozitivní však u FunTouchOS je, že vivo velice rychle implementovalo funkci Circle to Search.

Jak si tedy vivo X200 Pro celkově vede?

Skvěle provedené vivo cílí na ty, kteří hledají to nejlepší dostupné na českém trhu ohledně mobilní fotografie. Pokud hledáte to nejlepší z mobilní fotografie obecně, sežeňte si ze zahraničí variantu Ultra nebo Oppo Find X8. Pokud chcete vysoce kvalitní snímky a zároveň co nejdelší možnou softwarovou podporu a zároveň vám nevadí, že nebudete mít to nejlepší z hlediska fotografie, volte model od Pixelu nebo od iPhone. Pokud chcete ušetřit, zvolte OnePlus 13, nebo vivo X200.

Vivo X200 Pro je bezpochyby špičkový fotomobil, který na jaře 2025 nemá v oblasti mobilní fotografie konkurenci. Nabízí výjimečný kamerový systém, větší baterii a cenovku, která podbízí Samsung Galaxy S25 Ultra i iPhone 16 Pro Max, aniž by slevil z kvality. Oproti předchůdci přináší vylepšení v ergonomii, displeji, konektivitě i reproduktorech, což z něj činí atraktivní volbu pro fotografické nadšence. Na druhou stranu, softwarová podpora zůstává jeho Achillovou patou, pouze 4 roky systémových aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat zaostává za 7letou podporou konkurence. Regionální rozdíly v aktualizacích navíc evropské uživatele znevýhodňují. Chybějící modely jako X200 Pro Mini či Ultra a drobnosti jako pomalejší nabíjení nebo odlesky na snímcích také mírně kazí dojem. Vivo X200 Pro je jasná volba pro fotografické nadšence, v ostatních ohledech poslouží dobře, ale pro všestranného Pro koho je tedy Vivo X200 Pro? Pokud je pro vás prioritou špičková mobilní fotografie a chcete ušetřit oproti velkým jménům, je to ideální volba. Pro příležitostné fotografy postačí levnější X200, zatímco ti, kdo hledají dlouhodobou softwarovou podporu, by měli zvážit iPhone, Samsung nebo Pixel. Vivo X200 Pro je skvělý telefon, ale jeho dominance končí tam, kde začínají priority mimo fotografii. Klady Špičkový kamerový systém : Nejlepší fotomobil na trhu (jaro 2025) s vynikajícím dynamickým rozsahem a zvláště nepřekonatelným 200 MPx periskopickým zoomem a konzistentními živými barvami.

: Nejlepší fotomobil na trhu (jaro 2025) s vynikajícím dynamickým rozsahem a zvláště nepřekonatelným 200 MPx periskopickým zoomem a konzistentními živými barvami. Výhodná cena oproti konkurenci : Levnější než Samsung Galaxy S25 Ultra a iPhone 16 Pro Max při srovnatelném nebo lepším výkonu v oblasti fotografie.

: Levnější než Samsung Galaxy S25 Ultra a iPhone 16 Pro Max při srovnatelném nebo lepším výkonu v oblasti fotografie. Vylepšená ergonomie : Lepší držení než u X100 Pro díky kratšímu a širšímu tělu, navzdory většímu modulu fotoaparátu.

: Lepší držení než u X100 Pro díky kratšímu a širšímu tělu, navzdory většímu modulu fotoaparátu. Větší baterie : Nárůst o 11 %, výdrž až 8 hodin svícení, lepší odolnost vůči mrazu.

: Nárůst o 11 %, výdrž až 8 hodin svícení, lepší odolnost vůči mrazu. Kvalitní displej : Plochý 2D LTPO displej s vyšší světelností oproti zakřivenému 2,5D u předchůdce.

: Plochý 2D LTPO displej s vyšší světelností oproti zakřivenému 2,5D u předchůdce. Výkon a konektivita : Nový 3nm procesor od Mediateku, výrazný skok v benchmarku (Antutu +500 000 bodů).

: Nový 3nm procesor od Mediateku, výrazný skok v benchmarku (Antutu +500 000 bodů). Vylepšené reproduktory: Čistší výšky a jasnější hlas oproti X100 Pro. Zápory Problémy s fotoaparátem : Přetrvávající odlesky (lens flare) i po softwarové opravě, zjednodušení fotografických režimů (např. krajina místo Superúplňku).

: Přetrvávající odlesky (lens flare) i po softwarové opravě, zjednodušení fotografických režimů (např. krajina místo Superúplňku). Omezená softwarová podpora : Pouze 4 roky systémových aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat (do 2030), zaostává za 7 lety u Samsungu a iPhonu.

: Pouze 4 roky systémových aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat (do 2030), zaostává za 7 lety u Samsungu a iPhonu. Pomalší nabíjení : Pokles z 120 W na 90 W (drátové) a z 50 W na 30 W (bezdrátové), delší doba nabíjení.

: Pokles z 120 W na 90 W (drátové) a z 50 W na 30 W (bezdrátové), delší doba nabíjení. FunTouch OS : Pomalé animace, bloatware, nepřizpůsobitelný launcher a zvláštní podmínky u aplikací.

: Pomalé animace, bloatware, nepřizpůsobitelný launcher a zvláštní podmínky u aplikací. Dostupnost variant : Nejvyšší kapacita úložiště (1 TB) není v Evropě k dispozici stejně tak další modely, stagnace u UFS 4.0 místo 4.1.

: Nejvyšší kapacita úložiště (1 TB) není v Evropě k dispozici stejně tak další modely, stagnace u UFS 4.0 místo 4.1. Menší hlavní senzor: Oproti X100 Pro (1″ vs. 1/1,28″), což může zhoršit noční focení, i přes softwarové vylepšení. Ceny vivo X200 Pro dostupné v barvě Titanium a 16 GB RAM a 512 GB ROM

cena dle Heuréky začíná na necelých 28 000 Kč Specifikace Vivo X200 Pro displej: 6,78 palců, 2800 x 1260 pixelů, AMOLED, až 4500 nitů, 1-120 Hz

procesor: Dimensity 9400

RAM: 12/16 GB LPDDR5X (Ultra)

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.0

Android 15 + FuntouchOS 15

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý 200 MPx, OIS, 3,7x zoom přední – 32 MPx

IP68

5G SA/NSA, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C, NFC

rozměry: 162,36 x 75,95 x 8,49 mm; 228 gramů

baterie: 6000 mAh + 90 W USB C + 30W bezdrátově Odkaz na heureku



Domů Recenze Přišel nový král mobilní fotografie. Vivo x200 Pro je spíše foťák než mobil

Předchozí článek Poco C71 dorazí oficiálně už tento pátek Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Kolik mobilních dat měsíčně spotřebujete? Méně než 5 GB

5–20 GB

Neomezená data Nahrávání ... Nahrávání ...