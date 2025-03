Podcast: Něco o ničem. A rovnou dvakrát

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nový díl tentokrát na téma Nothing neboli česky nic. Tato značka totiž představila dva nové modely Nothing Phone (3a) (recenze) a Nohthing Phone (3a) Pro (recenze). Míra a Přemek je již stihli otestovat a tak si dnes i s Michalem povíme naše zkušenosti. Stojí za to?

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

