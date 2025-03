Novinky v Androidu 16 – více přizpůsobení, PC mód a další

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google vydal Android 16 Beta 2.1 relativně nedávno, ale jednalo se spíše o verzi, která opravovala některé komplikace Beta 2. Již brzy zde budeme mít další verzi, ale doposud se podařilo objevit několik změn, které budou důležité pro uživatele. Není jich mnoho.

Dlaždice

Před Androidem 16 jste si mohli dlaždice v notifikační liště částečně přizpůsobit, přičemž jsou zde dvě kategorie. Přednastavené, které lze maximálně přeuspořádat, a pak jsou zde dodatečné, které můžete a nemusíte umístit do panelu. Nová verze přinese více možností. Nabídne se změna velikosti, byť částečná, ale také budete moci stávající přednastavené odebrat, respektive je zneviditelnit.

Výše můžete vidět, jak takové rozhraní bude vypadat, ale ještě není jisté, jestli se ho dočkáme nyní při vydání stabilní verze v červnu, nebo až při druhé stabilní verzi na konci roku.

PC mód

Právě o PC módu nebo také desktopovém režimu se mluví hodně a byl zaznamenán posun ve vývoji, ale zatím zde nebyla použitelná verze. Android 16 disponuje pokročilejší variantou, jen tedy ještě není dokončená. I tak jde na mobilu si určit, na které straně bude externí displej. Aktuální implementace nevypadá moc stabilní. Na druhou stranu se blíží situace, kdy bude možné využít jakýkoliv mobil jako lehkou náhradu za počítač, pokud bude potřeba něco udělat.

HDR screenshoty

Už jsme vás informovali, že snímky obrazovek, tedy screenshoty, začnou podporovat i HDR obsah. Jednoduše dojde k propsání dodatečných informací z obrazovky i do výsledného snímku obrazovky. Sice se nejedná o něco, co by bylo žádáno, ale třeba to někteří využijí. Jen je problém v podpoře takových souborů. Není moc aplikací, co by podporovalo HDR PNG soubory.

Vylepšený spořič obrazovky

Google aktuálně v Androidu nabízí možnost spuštění spořiče obrazovky, a to ve dvou stavech. Buď se mobil musí nabíjet, nebo musí být v dockovací stanici, nebo spíše ve vzpřímené nabíječce. Lze si vybrat jen jednu z těchto možností, ale problém je s dockovací stanicí, jelikož ne každá se tak identifikuje, případně posílá vhodnou informací. Android dostane možnost nastavení, v rámci kterého bude možné nastavit, že pokud se mobil nabíjí a stojí na nabíječe, tedy je nějak vzpřímený, dojde ke spuštění spořiče.

Widgety na zamykací obrazovce

Google již nějakou dobu testuje widgety na zamykací obrazovce a nyní s Android 16 konečně přijdou, a to na všechny tablety a mobily. V tomto případě se novinka neobjeví rovnou v Android 16, ale až v Android 16 QRP1, tedy v následující mini variantě. Ta se objeví v druhé polovině roku. Zde ale bude záležet i na výrobcích, jestli novinku implementují v rámci aktualizace, případně za jakých podmínek bude funkce spuštěna. Dá se ale předpokládat, že dojde k omezení na nabíjení, případně dockovací stanici. Jiné větší omezení se neočekává a bude možné používat mnoho existujících widgetů.

