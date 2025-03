K čemu je na klávesnici tlačítko AI? Podívali jsme se na set klávesnice a myši HP 725

Vyzkoušel jsem v redakci kombo od HP v podobě kancelářské klávesnice a myši. Obě zařízení pod názvem HP 725 jsou bezdrátové, rychlonabíjecí a klávesnice disponuje dedikovaným tlačítkem pro umělou inteligenci. V cenové kategorii pod 2000 Kč se jedná o zajímavý kousek, kombinace však není určená pro masy. Stylové provedení klávesnice zaručuje, že na pracovním stole budete mít elegantní kousek se spoustou programovatelných kláves, velikého množství chytrých tlačítek a širokou nabídku konektivity s rychlým nabíjením pomocí USB-C. HP 725 má však i několik nevýhod, které mohou způsobit, že vám nemusí sednout.

Elegantní design, tichý chod a komplexní nastavení

HP 725 osloví svým provedením, je tenká, není malá a přitom není enormní, nechybí číselník. Má krásné provedení v různých odstínech šedi. Její ergonomicky zvednuté tělo je příjemně provedené, využití nožek ani není třeba. Údery na klávesnici jsou tiché, a pokud by se zdálo, že při psaní nějaký zvuk přeci jen děláte, tak při klikání myší není slyšet vůbec nic. Její provedení zajišťuje prakticky nezaznamenatelný zvuk při klikání. Klávesnice i myš jsou lehounké. Při tak dlouhé výdrži je nízká hmotnost pozoruhodná. Klávesnice má vydržet až dva měsíce používání a myš měsíc. Do plna se myš i klávesnice nabijí do tří minut.

V balení naleznete:

Klávesnici o hmotnosti 499 g a rozměrech 420,47 × 120,7 × 17,66 mm, nechybí napájení USB-C kabel a jednotný dongle HP (ten bohužel není kam umístit, v klávesnici ani v myši pro něj není prostor).

Myš o hmotnosti 90 g a rozměrech 114,89 × 73,26 × 39,86 mm.

U HP 725 je však použita nůžková technologie kláves se zdvihem 1,7 mm. V porovnání s vyšším modelem z řady HP 970, který jsem měl též možnost vyzkoušet, je odezva klávesy rychlejší, jelikož u 725 je profil tlačítka nižší a celkově je tišší. Psaní je však mírně pohodlnější. Pokud jste zvyklí na mechanickou klávesnici, tak HP 725 pro vás nebude ideální variantou. Pokud mechanickou klávesnici nepotřebujete, je HP 725 příjemným řešením. Rozložení kláves je příjemné, klávesy jsou jak pro Windows, tak pro Mac a spousta chytrých tlačítek je doopravdy užitečná. Zkoušel jsem přejít z klávesnice HP na jiné a jde to těžko, když se je naučíte používat pro rychlé spouštění, třeba na nahrávání zvuku, rychlý vstup do startu, otevření kalkulačky a pro mě hlavně ovládání hudby.

AI a programovatelná tlačítka a problém s BT

Zkoušel jsem použít tlačítko dedikované pro umělou inteligenci. Na obrázku je dostupné logo Copilotu. Ten se musel skrze Microsoft Store doinstalovat a ještě ke klávese přiřadit, Microsoft nemá nastavení zatím vychytané a nebylo intuitivní.

Se službami Copilotu jsem byl velice nespokojen, nedokázal odpovídat na požadované dotazy, a když se uráčil, tak skoro vždy špatně. Tlačítko lze snadno přemapovat a nastavil jsem si ChatGPT, které funguje mnohem lépe.

Mít asistenta, který byl dostupný na jeden klik, bylo skvělé, ale zvyk otevřít si nový panel v prohlížeči byl často silnější. Časem však jsem tlačítko používal více. Využití tlačítka pro spuštění umělé inteligence se mi líbí, je vhodně umístěno. Například na již zmíněné klávesnici HP 970 je místo něj tlačítko pro emoji, které je pro mě nevyužitelné. Tlačítko pro umělou inteligenci chce trochu zvyku, naučit se na něj klikat, ale alespoň je smysluplně využitelné.

Klávesnici jsem měl připojenou přes BT, ale bohužel se mi několikrát stalo, že nebyla schopná probudit počítač z režimu spánku či se stávalo, že latence od úhozu k zobrazení napsaného textu byla vysoká a po naťukání slova na klávesnici jsem mohl pozorovat, jak se písmenka krásně se zpožděním objevují jeden po druhém na obrazovce. Při použití donglu nebyl sebemenší problém.

Myška pro drobnější ruce

Myška má délku 11 cm, což vnímám střední rozměr, ale její šířka se mi nezdála pro mé ruce dostatečná. Osobně používám radši robustnější myši nad 12 cm či spíše ergonomicky laděné kousky. Z této jsem měl brzy ruku v křeči. Samotné provedení nijak vizuálně neoslnilo. Myš působí na pohmat i poklep jako vyrobená z levného plastu, který nevzbuzuje dojem odolnosti. Na klávesnici chybí tlačítko pro překlikávání DPI a uživatel má možnost jej změnit skrze aplikaci. Je však nezbytné zmínit, že tlačítka na myši lze nastavit dle vlastních potřeb. Stisk kolečka například sám od sebe nic nedělá, proto jsem si jej mohl nastavit na změnu DPI, ale kolečko pak postrádá možnost kliku na posouvání textu či stránky, jak je běžné.

Boční tlačítka myší zpět a dopředu jsou umístěna dosti nešikovně, nechtěně jsem na ně neustále klikal, protože jsou umístěné velice nízko a palec chtě nechtě je v jejich těsné blízkosti, zvláště u tlačítka vpřed. Boční tlačítka měly při dlouhém stisku fungovat pro posun na stránce, to bohužel nefungovalo.

Zajímavé však bylo, že myš je celá v horní části oddělitelná, uživatel má tak možnost podívat se na část mechanismu pravého a levého tlačítka. Nachází se zde QR kód s produktovým označením myši a to je vše. Jaký má smysl tento přístup do části útrob myši, jsem nepochopil.

Její malé rozměry, chybějící tlačítko na překlikávání DPI a málo prostoru na palec mě nepřesvědčily pro dlouhodobé používání. Zklamáním též bylo, že myš při hraní her, když byla připojená přes Bluetooth, způsobovala viditelné zasekávání hry. Při použití dongle problém nenastal. HP však myš avizuje čistě jako kancelářskou, pro prostředí her není tedy určena, i když má krásné DPI v hodnotně 4000.

Na vše je potřeba aplikace

Myš a klávesnice potřebuje k dodatečnému nastavení aplikaci HP Accessory Center. Když jsem se pídil, kde je tlačítko pro změnu DPI, zjistil jsem v návodu, že změna je možná jen skrze aplikaci, která je dostupná na Microsoft Store. Uživatelé Chrome OS a MacOS mají smůlu, ti takovou aplikaci dostupnou nemají. Aplikace je zpracovaná krásně, je přehledná, vizuálně přívětivá. Rozhraní je logické a nabízí opravdu veliké množství vlastních úprav a nastavení.

Aplikace však při každém spuštění systému problikne na obrazovce, aniž bych ji otevíral, což nevytváří dobrý dojem. Taková drobnost mi však celkově přívětivý dojem z jejího používání nezkazila.

Jaké jsou tedy celkové dojmy ze stylového kancelářského komba od HP?

Myš byla pro mě zklamáním, její konstrukce mi nevyhovovala, umístění bočních tlačítek mě iritovalo a jejich základní funkce také nepřidaly na radosti z používání. Rozměrově mi nesedla, i když nemám velké ruce. Nemyslím si však, že by byla nekvalitně provedená, to vůbec ne. Jen nesedla mým požadavkům a nenaplnila moje očekávání.

Klávesnice byla oproti tomu příjemná. Stylový design mě uchvátil, tichý chod a příjemné rozložení. Mechanická tlačítka mi lehce chyběla, ale nůžková konstrukce tlačítek byla zpracována velice dobře. Množství přednastavených funkčních kláves a jejich programovatelnost udělaly též hodně pro příjemný pocit z používání klávesnice.

Mrzelo mě, že klávesnice a myš nebyly kvalitně použitelné při připojení přes Bluetooth a stoprocentně fungovaly jen přes dongle. I přes tento neduh bych se při pořízení nové kancelářské výbavy podíval po této klávesnici od HP, myšku bych si osobně hledal v jiné modelové kategorii.



