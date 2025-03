Google Tensor G5 nabídne několik modifikací pro Pixel 10

Zdroj: Google

Google nedávno představil nejnovější přírůstek v rámci mobilů Pixel. Jde sice o základní model, ale mnoho součástek je z vyšší řady, tedy až na modem, který je starší. Konkrétně je použit Tensor G4, ale co se týče další generace, tak Tensor G5 má nabídnout více odlišností.

Tensor G5

Do této chvíle Google spolupracoval se Samsungem a mnoho komponent v procesoru bylo právě od tohoto partnera. Další generace má podle úniků a spekulací nabídnout více odlišností. Tou hlavní má být hlavně výměna výrobce. Místo Samsungu bude za novinkou stát TSMC, hlavní rival. S tím bude spojen i výrobní proces. Zatím to vypadá, že Google Tensor G5 bude postaven na 3nm technologii.

Další změna se dotkne grafického čipu. Místo ARM Mali dojde na použití IMG DXT GPU. Dost věcí stále zůstane podle návrhů Googlu, tedy například audio koprocesor nebo části pro práci s paměťmi. Očekávat máme novou generaci Google GXP a Google EdgeTPU. Zde tedy půjde hlavně o rychlejší zpracování.

Pro zpracování videa bude nově určen Chips&Media WAVE677DV s přímou podporou AV1, VP9, HEVC a H.264, což je větší změna, jelikož do této chvíle používal kombinaci svého řešení a toho od Samsungu. Google také dle informací vyměnil kontrolel pro displej a místo Samsung DPU má být využit VeriSilicon DC9000.

Také si Google navrhl zcela vlastní ISP. Zde to ale nekončí, jelikož i další části SoC nebudou závislé na Samsungu a budou zde i jiní dodavatelé. Zatím to tedy vypadá, že Google Tensor G5 bude plný překvapení. O to více nás zajímá, jak moc se bude lišit, i z pohledu výkonu, oproti aktuální verzi Google Tensor G4.

Dá se předpokládat, že Google bude cílit na praktické využití a nebude soutěžit v benchmarcích. I tak tento ukazatel napoví, o kolik je nová generace lepší a jestli si vůbec polepší.

