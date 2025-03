AirPods Max konečně dostanou podporu pro bezztrátový zvuk

Zdroj: Apple

Původní sluchátka AirPods Max letos oslaví 5 let. Sice nedávno byla vydána upravená verze, ale jediné, co se změnilo, byl právě konektor. Nově se prodávají s USB C. Kdy a jestli se vůbec dočkáme nové generace, není nyní známo. I tak Apple stále myslí na tyto sluchátka a vydá novou aktualizaci.

Bezztrátový zvuk a jedna novinka navíc

Od příštího měsíce bude dostupná aktualizace pro sluchátka, která nabídne podporu pro bezztrátový zvuk 24bit/48 kHz. Současně s tím bude možné vychutnat dle společnosti přes 100 milionů písniček v Apple Music. Současně bude k dispozici i režim s velmi nízkým zpožděním.

Zatím to zní velmi dobře, ale samotná tisková zpráva není moc detailní, respektive se Apple moc nevyjadřuje k dostupnosti těchto novinek. Víme, že novinka bude součástí vydání nových verzí systémů – iOS 18.4, iPadOS 18.4 a macOS Sequoia 15.4. Bohužel ji budou moci využít jen ti, co budou mít AirPods Max s USB C, tedy starší modely nenabídnou tyto funkce.

Lepší kvalitu zvuku ale nedosáhnete skrze Bluetooth. Tisková zpráva spíše naznačuje, že vyšší kvalitu a nižší zpoždění bude možné využít jen přes kabel. Asi i proto Apple vydává navíc Audio adaptér USB-C na 3,5 mm, kde je nastavena cena na 1190 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva



