Jak získat Apple Music na 3 měsíce zdarma

Apple Music je jednou z nejpopulárnějších služeb na streamování hudby. Zahrnuje v sobě přes 100 milionů skladeb, playlisty i exkluzivní obsah. Jednou z věcí, které jsou velmi zajímavé pro nové uživatele, je možnost získat zdarma tříměsíční zkušební období. A pokud už nejste nový uživatel Apple, ale i tak byste rádi poslouchali svou oblíbenou hudbu přes Apple Music, máme pro vás dobrou zprávu: ViWizard Apple Music Converter pro vás může být perfektní alternativou. Pojďme se tedy podívat, jak získat zkušební obdobní v Apple Music.

Používání Apple Music zdarma: pomůže ViWizard Apple Music Converter

Tříměsíční zkušební přístup k Apple Music se sice dá získat několika různými způsoby, vždy se ale jedná jen o dočasné řešení. Poté, co zkušební členství vyprší, bez předplatného se k vaší knihovně Apple Music už nedostanete. A právě proto vám chceme představit perfektní řešení pro používání Apple Music bez předplatného: nástroj ViWizard Apple Music Converter.

ViWizard Apple Music Converter je softwarový nástroj navržený tak, abyste mohli skladby, playlisty i alba z Apple Music stahovat, konvertovat, ale také odstraňovat ochranu DRM (Digital Rights Management). Tím tedy umožní uživatelům, aby měli přístup ke své knihovně Apple Music napořád – i poté, co jim skončí jejich předplatné či zkušební období.

Klíčové vlastnosti ViWizard Apple Music Converter:

Odstranění ochrany DRM – skladby v Apple Music jsou chráněny DRM, což znamená, že mohou být přehrávány pouze v ekosystému Apple. ViWizard toto omezení dokáže odstranit, takže můžete tyto skladby přehrávat kdekoliv.

– skladby v Apple Music jsou chráněny DRM, což znamená, že mohou být přehrávány pouze v ekosystému Apple. ViWizard toto omezení dokáže odstranit, takže můžete tyto skladby přehrávat kdekoliv. Převod z Apple Music do běžných formátů – převedete skladby z Apple Music do MP3, AIFF, WAV, FLAC a dalších populárních hudebních formátů pro maximální kompatibilitu.

– převedete skladby z Apple Music do MP3, AIFF, WAV, FLAC a dalších populárních hudebních formátů pro maximální kompatibilitu. Zachování původní kvality – všechny sklady si zachovají vysokou audio kvalitu, včetně ID3 tagů a metadat. Jde tedy o bezztrátovou konverzi vašich skladeb.

– všechny sklady si zachovají vysokou audio kvalitu, včetně ID3 tagů a metadat. Jde tedy o bezztrátovou konverzi vašich skladeb. Vysoká rychlost konverze – převedete svou hudbu do jiných formátů bez ztráty kvality, ale hlavně rychle a efektivně.

– převedete svou hudbu do jiných formátů bez ztráty kvality, ale hlavně rychle a efektivně. Offline poslech navždycky – jakmile jsou vaše sklady převedeny, můžete si je přehrávat i bez předplatného, když například vaše zkušební období Apple Music skončí.

Jak používat ViWizard Apple Music Converter, abyste získali neomezený přístup k Apple Music

Tady je jednoduchý návod, jak použít nástroj ViWizard Apple Music Converter ke stahování a konvertování hudby, a k neomezenému přístupu k vaší knihovně Apple Music:

Krok 1. Stáhněte a nainstalujte nástroj ViWizard Apple Music Converter

Jděte na oficiální stránku ViWizard a stáhněte si správný software pro váš operační systém (Windows nebo macOS). Program nainstalujte podle jednoduchých kroků přímo na obrazovce, poté program ViWizard Apple Music Converter spusťte.

Krok 2. Přihlaste se k vašemu účtu Apple Music

Poté, co spustíte nástroj ViWizard, uvidíte vestavěné rozhraní Apple Music. V pravém horním rohu klikněte na Sign In (Přihlásit se). Zadejte přístupové údaje k vašemu účtu, a propojte tak váš účet s programem ViWizard.

Krok 3. Vyberte skladby a přidejte je do programu ViWizard

Přejděte do vaší hudební knihovny a vyberte si skladby, které chcete poslouchat. Otevřete je, klikněte na tlačítko Convert (Převést) v pravém dolním rohu, a pak zvolte možnost Add to List (Přidat do seznamu).

Krok 4. Upravte nastavení zvuku pro Apple Music

V pravém horním rohu klikněte na položku menu pro zobrazení okna Preferences (Nastavení). Nejprve si zvolte požadovaný audio formát, jako například MP3, FLAC, AIFF, WAV atp. Poté můžete upravit i další nastavení pro Apple Music, jako jsou vzorkovací frekvence, kodek či počet kanálů.

Krok 5. Začněte konvertovat Apple Music

V pravém dolním rohu klikněte na tlačítko Convert (Převést), a proces konverze skladem okamžitě započne. Proces je velmi rychlý, takže vaši hudbu z Apple Music dostanete do vašeho počítače dvacetinásobnou rychlostí. Klikněte na ikonu adresáře vedle každé uložené skladby, a budete mít přístup k jejímu umístění na vašem počítači.

Krok 6. Užijte si vaši knihovnu Apple Music bez omezení

Otevřete výstupní adresář, ve kterém naleznete vaše převedené skladby z Apple Music. Ty můžete libovolně kopírovat či přesouvat na jakékoliv zařízení, včetně MP3 přehrávačů, zařízení se systémem Android, USB či externí disky. Můžete si tedy užívat vaši knihovnu Apple Music bez omezení i offline, bez internetového připojení, a hlavně bez předplatného!

Jak získat tříměsíční zkušební přístup k Apple Music

Pokud jste co se týče Apple Music nováčky, nebo jste nikdy neměli předplatné k Apple Music Premium, můžete získat tříměsíční přístup zdarma. Je to velmi jednoduché – postupujte podle těchto kroků:

Krok 1. Otevřete aplikaci Apple Music a přihlaste se

Spusťte aplikaci Apple Music. Přihlaste se pomocí vašeho Apple ID. Pokud Apple ID ještě nemáte, vytvořte si jej.

Krok 2. Zvolte možnost Zkušební přístup zdarma

Při prvním spuštění aplikace se zobrazí možnost aktivování zkušebního tříměsíčního přístupu zdarma. Vyberte si plán předplatného, který vám nejvíce vyhovuje:

Studentský tarif (89 Kč měsíčně po zkušebním období, je nutné ověření)

Individuální tarif (165 Kč měsíčně po zkušebním období)

Rodinný tarif (259 Kč měsíčně po zkušebním období, vyžaduje rodinné sdílení)

Krok 3. Vyplňte platební údaje

I když je zkušební přístup zdarma, je třeba zadat platné platební údaje. Pak stiskněte Potvrdit, tím aktivujete vaše zkušební členství.

Krok 4. Začněte poslouchat hudbu

Užijte si neomezený přístup k Apple Music po dobu tří měsíců. Prozkoumejte připravené playlisty, stahujte si hudbu pro offline poslech, a užijte se exkluzivní obsah.

Alternativní způsoby prodloužení zkušebního přístupu k Apple Music

Někdy je také možné si zkušební členství prodloužit na delší dobu, a to prostřednictvím speciálních promoakcí. Zde jsou některé metody, které mohou pomoci:

1. Apple One

Apple One spojuje různé služby od Apple (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, a iCloud) do jediného předplatného.

Apple občas nabízí prodloužení zkušebního období pro nové předplatitele Apple One.

2. Shazam promoakce

Shazam je aplikace pro rozpoznávání hudby, která patří pod společnost Apple. Občas také nabízí prodloužení zkušebního přístupu k Apple Music.

Použijte Shazam pro identifikaci písní, a pak se podívejte, zda vám aplikace nabízí prodloužení přístupu.

3. Nákup Apple zařízení

Apple poměrně často k nákupu nových zařízení (iPhony, iPady nebo Macy) přidává také prodloužení zkušebního členství Apple Music.

Podívejte se na oficiální stránky Apple, zda takovou akci aktuální nabízí. Případně se podívejte na emaily s promoakcemi.

Závěr

Zkušební přístup k Apple Music je perfektní příležitostí pro nové uživatele, aby si vyzkoušeli používání aplikace zcela zdarma. Ať už jste zanícený hudební fanoušek, nebo třeba hledáte vysoce kvalitní streamingovou službu, prostřednictvím zkušebního přístupu si můžete vyzkoušet širokou hudební knihovnu, skvělý zvuk a exkluzivní obsah, který Apple Music nabízí.

Pomocí tohoto návodu si můžete snadno vyzkoušet, zda je Apple Music ta pravá služba pro vás. Pouze si pak dejte pozor na to, abyste své zkušební členství ukončili před jeho vypršením.

A pro ty, kteří hledají možnost přístupu k Apple Music, aniž by museli dlouhodobě platit předplatné, je nástroj ViWizard Apple Music Converter výbornou možností získat trvalý přístup k vaší audio knihovně. Vyzkoušejte jej, a získejte plnou kontrolu na vaší knihovnou Apple Music!



