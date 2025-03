Google vydal nálož novinek, třeba se nabízí sdílení polohy lidí v Najdi moje zařízení

Zdroj: Google

Google už dávno nečeká na novou verzi systému Android, aby zakomponoval novinky do systému Android. A to se zde nebavíme jen o mobilech Pixel. Mnohdy dostane nové funkce skrze aktualizace z Obchodu Play. Dnes zde máme oznámení nového balíčku funkcí a novinek, který vychází pod označením Pixel Drop. Sice je cílen na smartphony Google Pixel, ale postupně se většina toho dostane i do běžných mobilů.

Novinky pro Android

První novinka se týká aplikace Zprávy Google, tedy aplikace pro posílání SMS a RCS zpráv. Google integroval ochranný mechanismus, který se snaží detekovat podvodnou komunikaci. Vše probíhá lokálně, nic se nikam neodesílá. Jakmile systém zaznamená možný podvod, upozorní uživatele a vyzve ho, aby si dával pozor. Současně nabídne možnost nahlášení nebo blokování telefonního čísla.

Druhá novinka je podstatnější, jelikož dochází k integraci ve službě a aplikaci Najdi moje zařízení, kde nově je možné sdílet lokaci uživatelů mezi sebou. Není tak potřeba další aplikace. Živé sdílení polohy je samozřejmě pod kontrolou uživatele a může si vybrat, kdo ji může sledovat. Tato funkce je zatím ve verzi beta a Google ji bude postupně zpřístupňovat.

Google se také zaměřil na Android Auto, kde budou nově dostupné hry. Ty bude možné spustit jen při zaparkování, tedy nebude možné je používat při řízení. Společnost informuje, že se již nyní nabízí Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2 a Beach Buggy Racing. První je nutné stáhnout hru do mobilu a pak bude dostupná v autě.

U Chromu oznámil dostupnost funkce pro sledování cen, ale o této funkci víme nějakou dobu, že se testuje, jen je zatím omezena na vybrané trhy, zejména tedy je k dispozici v USA.

Toto by byly takové běžné funkce, které se dostanou k běžným uživatelům, ale jsou zde novinky i pro Pixely. Google oznámil ještě jednou dostupnost 2.0 Flash v Gemini Live. Aplikace Pixel Screenshots dostává funkce pro automatické organizování obsahu, kde se používá pro tuto činnost AI.

Oficiálně: Gemini Live mluví česky, konverzační AI od Googlu

Aplikace Pixel Studio dostává rozšiřování možností, tedy konkrétně vytváření i obrázků lidí. Co se týče satelitních SOS zpráv, tak Google oznamuje dostupnost i Evropě. Google zpřístupňuje detekci ztrátu tepu s funkcí zavolání pomoci, ale tato novinka je dostupná jen v USA. Na hodinkách Pixel je ale nově možnost sledování menstruačního cyklu skrze aplikaci Fitbit. Došlo na vylepšení sledování kroků a také přibyla automatická detekce spánku.

K mobilům Pixel je nově možné připojit jinou kameru, jako třeba GoPro, případně jiný pixel a používat všechny kamery pro streamování na internet. Poslední taková významnější novinka se týká režimů, respektive možnosti a nastavení.

Zdroj: Tisková zpráva



