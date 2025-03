Google čelí obvinění z porušování antimonopolních pravidel EU

Zdroj: Grok

Evropská komise oznámila, že společnost Google porušuje antimonopolní zákony EU, když ve svém vyhledávání zvýhodňuje vlastní služby Nakupování, Hotely a Lety na úkor konkurenčních srovnávačů cen a služeb. Kromě toho firma porušila pravidla Digital Markets Act (DMA) tím, že bránila vývojářům aplikací na Google Play Store ve směrování uživatelů k alternativním distribučním kanálům.

Google čelí obvinění ze strany EU

Google nyní může proti těmto předběžným závěrům vznést námitky nebo provést další změny, aby se vyhnul sankcím. Pokud by se prokázalo, že Alphabet (mateřská společnost Googlu) skutečně porušil pravidla DMA, mohla by EU vyměřit pokutu až 10 % celosvětových ročních příjmů společnosti, což by v případě Alphabetu znamenalo až 35 miliard dolarů.

Google se brání: regulace poškodí uživatele i podniky

Google kritizuje závěry Evropské komise a tvrdí, že požadované změny jsou chybné a mohou vést k vyšším cenám pro uživatele. Oliver Bethell, senior ředitel soutěžní politiky Googlu, ve svém blogovém příspěvku varoval, že pokud Google nebude moci zobrazovat přímé odkazy na letecké společnosti, cestující často skončí s dražšími letenkami, protože aerolinky musí platit provize zprostředkovatelům.

Podle Googlu nová pravidla negativně ovlivnila návštěvnost některých podniků až o 30 %. Firma zároveň tvrdí, že její přístup k distribuci aplikací na Google Play Store je otázkou bezpečnosti, a ne omezení konkurence. Bethell argumentuje, že pokud Google nebude moci filtrovat odkazy na aplikace mimo Play Store, uživatelé budou vystaveni riziku podvodných nebo škodlivých stránek.

Evropská komise ale trvá na tom, že současná praxe Googlu poškozuje evropské i globální podniky, které se spoléhají na vyhledávání Google nebo Google Play Store pro přístup k zákazníkům v EU. Henna Virkkunen, evropská místopředsedkyně pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii, uvedla, že cílem je zajistit rovné příležitosti pro všechny poskytovatele digitálních služeb.

Google pod tlakem regulací, ale není jediný

Evropská unie se Googlem zabývá již delší dobu. Již v roce 2017 dostala firma od EU pokutu 2,4 miliardy eur za zvýhodňování své služby Google Shopping ve vyhledávání. Google není jedinou technologickou společností, která se dostala do hledáčku evropských regulátorů. Apple byl v červnu 2024 první firmou obviněnou z porušování DMA, krátce poté následovalo předběžné rozhodnutí proti Meta, která podle Komise porušuje pravidla svým reklamním modelem.

DMA cílí na tzv. gatekeepery, tedy společnosti, které poskytují klíčové digitální služby v EU. Alphabet byl jako gatekeeper označen v září 2023 a měl povinnost splnit nové požadavky do 6. března 2024. Google nařízení reagoval zavedením nového rozvržení výsledků vyhledávání, které více zvýrazňovalo odkazy na konkurenční srovnávače, a odstraněním widgetu Google Flights z výsledků vyhledávání v EU. Dokonce testoval i návrat k tradičnímu formátu deseti modrých odkazů.

Rozhodnutí přichází v době rostoucího napětí mezi Evropskou unií a USA. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa dlouhodobě kritizuje pokuty udělované technologickým firmám EU jako formu zdanění amerických firem. Podle deníku Financial Times mohla tato kritika vést k tomu, že EU zmírnila svůj přístup k regulaci velkých technologických firem.

Další kroky budou záviset na konečném rozhodnutí Evropské komise. Google má možnost se bránit, ale pokud neprovede dostatečné změny, hrozí mu miliardové pokuty a další regulace, které by mohly ovlivnit jeho dominantní postavení v oblasti internetového vyhledávání a mobilních aplikací.

Zdroj: theverge.com



