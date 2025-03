Gemini se učí pracovat s aplikací Google Mapy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Gemini od Googlu postupně dostává novinky a například pro některé činnosti již nevyžaduje přihlášení, případně předplatné. Google ale nečeká a pokračuje s vývojem. Nyní se testuje využívání Gemini v Google Mapách, ale trochu jinak, než bychom čekali.

Gemini už nevyžaduje přihlášení a přidává novinky

Na vyžádání

V minulosti Google hodně vsázel na svou funkci Lens a postupně ji integroval přímo do svých služeb a aplikací. V případě Gemini dělá to samé, ale kromě toho napojuje tuto službu i jiným způsobem. Jde to vidět u aplikace Mapy, kde není nějaké speciální tlačítko pro Gemini, i tak testuje propojení.

V tomto případě jde konkrétně o Circle to Search, tedy funkci, kterou jde aktivovat na vybraných zařízeních skrze podržení prstu na prostřední části dolního okraje displeje. Pakliže budete v aplikaci Mapy a budete mít vybraný podnik nebo místo, tak po aktivaci Circle to Search Gemini rozpozná Mapy a nabídne možnost se konkrétně zeptat na dané místo skrze menší odkaz nad vyhledávacím polem.

Dotaz jde provést textově nebo hlasově. Zatím se ale novinka testuje na omezeném množství uživatelů, ale možná se jedná o ukázku, jak bude Google řešit napojení na jiné aplikace. Než aby těžce dělal integraci do nich, tak jednoduše rozšíří Circle to Search o rozpoznávání.

