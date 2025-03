Další procesor série Snapdragon 8 může být chyták

Zdroj: Qualcomm

Před rokem jsme se dočkali procesoru Snapdragon 8s Gen 3, přičemž to vypadalo, že se jedná o lehce upravený základní model Snapdragon 8 Gen 3, ale ve skutečnosti je S verze bližší starší generaci a s novou sdílí v podstatě jen část označení. Qualcomm zřejmě brzy zopakuje podobnou strategii.

Snapdragon 8s Gen 4?

Původně se spekulovalo o názvu Snapdragon 8s Elite, ale nyní to vypadá, že se nakonec dočkáme Snapdragon 8s Gen 4. O to je to zvláštnější, jelikož zde není základní model Snapdragon 8 Gen 4. Některým navíc může evokovat, že číslo čtyři je více než označení bez čísla a jen s přívlastkem Elite.

Snapdragon 8s Gen 4 ale nebude vůbec vycházet z Elite verze, která je založena na jádrech Oryon. Místo toho nabídne nový procesor clustery 1+3+2+2. Bude se tedy jednat o osmijádrový procesor, kde hlavní výkonnostní jádro bude typu Cortex X4 s frekvencí 3,21 GHz. Tři budou typu Cortex A720 s frekvencí 3,01 GHz a další dvě stejného typu s 2,8 GHz. Poslední dvě jádra také budou A720, jen tedy s 2,02 GHz.

I grafika by měla být nižší než u Elite. Konkrétně se spekuluje o Adreno 825. Dá se tedy říci, že Snapdragon 8s Gen 4 bude slabší než Snapdragon 8 Elite, ale je spíše otázkou, o kolik bude lepší než Snapdragon 8 Gen 3 nebo Snapdragon 8s Gen 3. K představení má dojít již v dubnu a první mobily zamíří na trh také příští měsíc. Snapdragon 8s Gen 4 asi bude nasazen u vyšší střední třídy a neočekáváme ho u top modelů.

