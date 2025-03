Google předělal aplikaci Family Link: rodičovská kontrola je nyní přehlednější a klade důraz na čas u obrazovky

Zdroj: Google

Google Family Link možná nepatří mezi nejzvučnější aplikace především pro teenagery, ale pro rodiče je to silný nástroj, jak mít přehled o tom, co dělají jejich děti na telefonu – aniž by to působilo příliš přísně. A nyní prošel Family Link zásadním redesignem, který z něj dělá ještě praktičtější a přívětivější aplikaci pro každodenní používání.

Family Link – nový vzhled s důrazem na kontrolu času u obrazovky

Největší změnou je nový panel „Čas u obrazovky“, který nahradil starší sekci Výběr. Právě zde najdou rodiče všechny důležité informace a nástroje přehledně na jednom místě:

kolik času dítě dnes strávilo u zařízení

které aplikace používá nejčastěji

možnost zařízení uzamknout jedním klepnutím

nastavení časových limitů a denního rozvrhu

Jednoduché karty s přehledem umožňují rodičům rychlý pohled na denní využití zařízení a snadný přístup k podrobným statistikám.

Celé prostředí aplikace dostalo nový vzhled podle designového jazyka Material You. To znamená čistší, přehlednější a barevně přizpůsobitelný interface, který usnadňuje orientaci i méně technicky zdatným uživatelům.

V sekci „Ovládací prvky“ najdou rodiče rychlá tlačítka pro:

schvalování nebo blokování stahování aplikací

omezení přístupu na určité webové stránky

úpravu nastavení dat nebo polohy

Nechybí ani odkazy na klíčová nastavení, jako jsou účty Google, YouTube, Obchod Play, Vyhledávání, Chrome, služby polohy, Fotky nebo přihlášená zařízení.

Pokud spravujete více dětských účtů, nová verze Family Link nabízí rychlý posuvník v levém horním rohu, díky kterému přepínáte mezi jednotlivými profily bez nutnosti návratu na úvodní obrazovku.

Sekce „Poloha“ dostala nový mapový vzhled, který usnadňuje sledování polohy zařízení dětí. Díky přehledné mapě a vylepšenému ovládání tak rodiče rychle zjistí, kde se zařízení nachází, a to i při správě více členů v rodině.

Nový design je dostupný od verze 2.47 Family Link pro Android, přičemž postupně míří ke všem uživatelům. Uživatelé iPhonů si na aktualizaci zatím musí počkat – na iOS zatím novinka dostupná není.

