Apple Watch s kamerou? Možná již za dva roky

Podle nových informací od Marka Gurmana z Bloombergu pracuje Apple na budoucích modelech Apple Watch, které budou vybaveny vestavěnými kamerami. Tento krok má posunout chytré hodinky blíže k platformě pro umělou inteligenci (AI) – zařízení, které bude nejen měřit čas a sledovat zdraví, ale také vidět svět kolem sebe.

Kamera jako brána k „vizuální inteligenci“

Apple chce posunout svou technologii Visual Intelligence mnohem dál za hranice iPhonu. Tento systém, který dnes částečně spoléhá na ChatGPT a Google, by měl být v budoucnu poháněn interními AI modely Apple. Cílem je integrovat vizuální inteligenci do celé řady produktů – nejen do iPhonů a iPadů, ale i do AirPods s kamerou, o kterých Gurman spekuluje již několik měsíců, a nyní i do Apple Watch.

Apple podle dostupných informací vyvíjí více verzí Apple Watch s kamerou, a to jak pro běžnou variantu, tak pro model Apple Watch Ultra.

U standardní verze by měla být kamera zabudována do displeje, podobně jako u některých telefonů. Zatím není jasné, zda půjde o technologii pod displejem nebo o klasický výřez.

U modelu Ultra se kamera bude pravděpodobně nacházet na boku hodinek, poblíž digitální korunky a bočního tlačítka. Vzhledem k větším rozměrům modelu Ultra dává Apple více prostoru pro tuto implementaci – a podle Gurmana bude snazší zaměřit hodinky na objekt například pro skenování nebo rozpoznání prostředí.

Podle Gurmana se očekává uvedení těchto modelů nejdříve v roce 2027. Vývoj je stále ve fázi výzkumu a závisí na tom, zda interní AI týmy Applu dokážou připravit dostatečně výkonný a efektivní systém. Firma přitom nedávno prošla personálními změnami ve vedení AI divize, což naznačuje, že Apple svou AI strategii bere velmi vážně.

