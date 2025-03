Applu se hroutí plán, lepší Siri nabírá zpoždění

Zdroj: Apple

Minulý rok v červnu jsme se dočkali velkých oznámení od Applu. Vše se točilo kolem Apple Intelligence, tedy AI odpovědi této společnosti na sílící konkurenci. Trochu si zkrátila cestu integrací ChatGPT a nyní se pracuje na využití Gemini od Googlu. Apple postupně přidává všechny oznámené novinky do svých operačních systémů, zejména tedy do iOS. Spekulovalo se, že právě nadcházející verze iOS 18.4 nabídne konečně vylepšenou nebo spíš novou verzi Siri, ale nakonec se tak nestane.

Na Siri si počkáme

Tentokrát zde nemáme jen spekulace nebo úniky. Přímo tiskový mluvčí společnosti Apple uvedl, že nová verze Siri s umělou inteligencí nabírá zpoždění, co se týče vývoje. Zřejmě firma přecenila své možnosti a nezvládá vše integrovat do sebe tak, aby to bylo připraveno na spuštění.

Pokud byste si mysleli, že zpoždění je v řádů týdnů nebo měsíců, tak váš zklameme. Tiskový mluvčí doslova uvedl, že novou Siri máme očekávat v nadcházejícím roce. Není specifikováno, v které části roku, ale už jen toto konstatování jasně ukazuje, že má Apple problémy s vývojem nové verze asistenta.

Zdroj: Apple

Tato vylepšená varianta slibuje, že nabídne více kontextu, bude umět pracovat s obsahem na obrazovce, provádět akce s aplikacemi na zařízení a bude více personalizovanější. iOS 18.4 tak jen rozšíří Apple Intelligence do EU, ale nová Siri nebude obsažena.

Pokud by došlo ke zpoždění v řádů týdnů nebo i měsíců, asi by mělo hodně fanoušků pochopení, ale rovnou oznámit na začátku roku, že se vše protáhne až do dalšího, není jednoduše dobrou zprávou.

Zdroj: gsmarena.com

