Apple Intelligence: ChatGPT dostane konkurenci

Zdroj: Tom's Guide

Pokud jde o AI služby, aplikace a modely, tak Apple zde hraje druhé housle, tedy jestli se dá považovat za konkurenci pro zavedené hráče na tomto poli. Jeho Apple Intelligence je zatím omezená na vybrané jazyky a všechny funkce ani nejsou dostupné, tedy ty, co byly ohlášeny.

Apple Intelligence získá podporu dalších jazyků

Větší výběr

Aktuálně Apple Intelligence může nabídnout využití ChatGPT pro dokončení některých dotazů nebo úkolů, ale již dříve se nechala společnost slyšet, že právě služba od OpenAI nebude jediná. V iOS 18.4 bude k dispozici další alternativa, a to konkrétně od Googlu. Apple Intelligence by tak měl nabídnout Gemini. Uživatel si tedy bude moci vybrat, co použije.

Zatím se podařilo objevit integraci jen ve zdrojových kódech, ale ještě není připravená nebo hotová, ale dá se očekávat, že právě v další aktualizaci iOS bude novinka dostupná.

Apple's backend has revealed that the next 3rd party iOS-AI integration will be Google Gemini pic.twitter.com/0rIuJhT5Lj — Aaron (@aaronp613) February 21, 2025

Google asi nebude jediné rozšíření. Dříve se objevily informace, že se vyjednává s firmami jako Meta, Perplexity a Anthropic. Kromě toho se objevily informace, že Apple zvažuje integraci DeepSeek, tedy open-source verze, kterou bude provozovat na svých serverech, případně partnerských.

Zdroj: 9to5mac.com

