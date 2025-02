WELOCK: Valentýn vám přináší slevy

Zdroj: WELOCK

Den svatého Valentýna je každoročním svátkem lásky. A láska – jak známo – hory přenáší. Někdy ale také platí, že „slevy přináší“. Alespoň je tomu tak v případě chytrých dveřních zámků WELOCK.

Švýcarská kvalita pro vaše ctěné prsty

Prvním z výrobků za atraktivní cenu je chytrý zámek WELOCK Smart Lock SECBN51. Nabídne vám možnost pohodlného odemykání i zamykání pouhým přiložením prstu na vestavěnou čtečku otisků prstů. Tento model navíc používá nejnovější model čtecího čipu vyrobeného ve Švýcarsku, který poskytuje skvělou spolehlivost čtení otisků, a funguje opravdu bleskurychle.

Celkem je možno uložit až 97 různých otisků, takže úplně v pohodě můžete využít hned několik svých prstů, a ještě zbyde spousta prostoru pro rodinu, přátele či zaměstnance. A když prsty nestačí, lze jako klíč použít jednu ze tří přibalených RFID karet. Ty jsou příjemně malé, v pohodě se vejdou například do peněženky, ale i do malé kapsičky. Při tloušťce 2 mm je ani nepoznáte.

V době, kdy bez svého smartphonu neuděláme téměř krok, je samozřejmostí také ovládání pomocí mobilní aplikace.

V základním provedení pasuje WELOCK SECBN51 perfektně do dveří s tloušťkou 30–70 mm, a to jak interiérových, tak i exteriérových. Pokud by ovšem tento rozměr nepostačoval, můžete použít přiloženou prodlužovací sadu, a dostanete se až na tloušťku 100 mm. To je naprosto vyhovující i pro velkou většinu vstupních dveří do domu či bytu.

Tento chytrý zámek je napájen pomocí 3 tužkových baterií, které poskytují životnost minimálně 1 roku častého používání (podle našich zkušeností je to i více). Zámek sám včas upozorní na potřebu výměny. A pokud byste toto varování ignorovali, i po úplném vybití je možno zámek odemknout pomocí přiloženého záložního kabelu.

A co na to Valentýn? Ten říká toto: zatímco běžná cena je 4 826 Kč, v rámci svátku zamilovaných jej pořídíte se slevou 1 276 Kč, takže za tento chytrý zámek zaplatíte jen 3 550 Kč, pochopitelně včetně dopravy. Stačí použít slevový kód, takže tady je: „VD50“. Zámek je okamžitě odesílán z evropském skladu, takže se jej dočkáte velmi rychle, a je krytý dvouletou zárukou. Objednávat můžete ZDE.

Klíčem je číselný kód

Zajímavou – a levnější – variantou je pak model WELOCK Smart Lock PCB51. Od jeho sourozence jej poznáte snadno: namísto čtečky otisků prstů je totiž vybaven robustní a maximálně spolehlivou číselnou klávesnicí. Ta slouží k zadávání vstupních kódů. Tě ch možno uložit až 10 (1 administrátorský). Je tak vhodný nejen pro velkou rodinu, ale také například pro krátkodobé pronájmy, jako je například světoznámý Airbnb.

Tento chytrý zámek velmi snadno nahradí běžnou cylindrickou vložku, a naprosto jednoduše jej nainstalujete do dveří o tloušťce 3 až 7 cm. Mohou to být vnější vstupní dveře, ale klidně i domácí vnitřní, například do pracovny. Vaše dokumenty jsou v bezpečí!

Montáž je maximálně snadná a rychlá, trvá jen několik minut, a není třeba žádného vrtání. Stačí vám šroubovák a přehledný návod.

Jelikož chytrý zámek WELOCK podporuje technologii Bluetooth, můžete jej snadno ovládat také přímo z vašeho chytrého telefonu, a to prostřednictvím snadno ovladatelné aplikace.

Stejně jako ostatní modely je i Smart Lock LCB51 napájen pomocí 3 tužkových baterií s dlouhou životností, a to i v případě opravdu častého používání.

A opět je tu Valentýnské cenové překvapení. Zatímco obvyklá cena tohoto chytrého zámku je 4.315 Kč, se slevovým kódem „VD50“ jej získáte jen za 3 039 Kč, a to včetně dopravy. Objednat jej můžete přímo ZDE.

Posuňte váš nový chytrý zámek na ještě vyšší úroveň

Chytrý zámek jako takový je velmi praktická záležitost, která dokáže zpříjemnit a zjednodušit život. Už žádné klíče po kapsách, už žádné zapomenuté klíče!

Ale to ještě není všechno. Ve spojení s chytrou bránou WIFIBOX3 totiž můžete váš zámek ovládat prakticky odkudkoliv. Bránu si doma nainstalujete jen za několik málo minut, a pak můžete k zámku přistupovat na dálku. A máte například také naprostý přehled o tom, kdo a kdy přišel či odešel z vašeho domu či bytu.

Tato brána podporuje až 8 chytrých zámků WELOCK, takže se nemusíte omezovat. Můžete pak jednoduše umožnit přístup dětem, doručovatelům zásilek, nebo třeba uklízečce, i když zrovna nejste doma.

Užitečnou předností brány WIFIBOX3 je kompatibilita s populární hlasovou asistentkou Amazon Alexa. Máte možnost tak své zámky ovládat i hlasově.

I v tomto případě můžete využít výhodnější ceny díky Valentýnu. Nejnovější generaci brány WIFIBOX3 s vylepšenou Bluetooth konektivitou nyní pořídíte jen za částku 2 528 Kč, opět včetně dopravy a dvouleté záruky. Objednáte si ji ZDE.

Tak co – už jste se zamilovali?

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama