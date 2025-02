Porovnání vlajkových lodí: Jak si Samsung S25 Ultra vede proti konkurenci?

Samsung Galaxy S25 Ultra přichází jako nejnovější vlajková loď jihokorejského giganta a slibuje nejmodernější technologie na trhu. Stojí ale skutečně na vrcholu, nebo má konkurence v některých ohledech navrch?

Podívejme se, jak si tento smartphone vede v porovnání s iPhonem 16 Pro Max a Google Pixel 9 Pro.

Design a konstrukce: Klasika vs. inovace

Samsung u modelu S25 Ultra vsadil na elegantní a odolný titanový rám, čímž se přiblížil ke konkurenci. Apple už dříve u svých modelů přešel na titan a nabízí tak podobně pevnou, ale lehčí konstrukci. Rozdíl je však v tvarech – zatímco iPhone 16 Pro Max sází na rovné hrany, Samsung S25 Ultra si zachovává zaoblené boky, což přispívá k pohodlnějšímu držení. Google Pixel 9 Pro naproti tomu přichází s matným sklem, které je příjemné na dotek, ale zároveň méně odolné vůči pádům. Z hlediska designu se tedy S25 Ultra drží mezi konkurenty se zajímavým kompromisem mezi estetikou a praktičností.

Displej: Kdo nabídne nejlepší zážitek?

Jedním z nejdůležitějších prvků u špičkového smartphonu je displej. Samsung se může pochlubit 6,9palcovým Dynamic AMOLED panelem s obnovovací frekvencí 120 Hz. To znamená plynulejší pohyb na obrazovce a ostřejší detaily při sledování videí nebo hraní her. Pro srovnání, iPhone 16 Pro Max přináší podobnou obnovovací frekvenci, ale jeho OLED panel bývá o něco méně jasný na přímém slunci. Google Pixel 9 Pro pak nabízí nižší rozlišení, ale kompenzuje to výbornou kalibrací barev. Pokud hledáte displej, který zaujme jasem i kontrastem, Samsung v tomto směru stále patří mezi lídry.

Fotoaparát: Megapixely nejsou vše

Jedním z hlavních lákadel Galaxy S25 Ultra je jeho fotoaparát s hlavním snímačem o rozlišení 200 MP. Na papíře to zní impozantně, ale je to skutečně přínosné? Apple a Google přistupují k mobilní fotografii jinak. iPhone 16 Pro Max má „pouze“ 48MP snímač, ale díky pokročilému softwaru a optimalizaci nabízí přirozenější podání barev a přesnější dynamický rozsah. Google Pixel 9 Pro jde ještě dál, jeho výpočetní fotografie často překonává konkurenci v nočních scénách. Pokud fotíte často ve špatných světelných podmínkách, Pixel může být lepší volbou. S25 Ultra ale vyniká v detailech při dobrém světle a jeho teleobjektiv s 10× optickým zoomem stále nemá na trhu přímou konkurenci.

Výkon a baterie: Král rychlosti?

Uvnitř S25 Ultra najdeme procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, který je jedním z nejvýkonnějších mobilních čipů současnosti. To znamená, že telefon zvládne nejen běžné úkony, ale i náročné hry, střih videí nebo na něm můžete sledovat nejlepší filmy ve vysokém rozlišení. Apple ovšem přichází se svým vlastním čipem A18 Bionic, který v některých testech ukazuje ještě vyšší efektivitu a nižší spotřebu energie. Pixel 9 Pro je v tomto ohledu nejslabší z trojice, protože Google stále sází na vlastní čipsety, které v hrubém výkonu zaostávají. Co se výdrže týče, S25 Ultra má baterii o kapacitě 5000 mAh, což odpovídá konkurenci. Apple však dokáže díky lepší optimalizaci vydržet déle na jedno nabití.

Software a ekosystém: Android vs. iOS

Operační systém je velkým rozdílem mezi těmito zařízeními. Samsung a Google využívají Android, zatímco Apple spoléhá na svůj iOS. Samsung přidává vlastní nadstavbu One UI, která nabízí spoustu funkcí, ale může být pro někoho složitější na ovládání. Pixel se naopak drží čistého Androidu s jednoduchým rozhraním a rychlými aktualizacemi. Pokud už jste zvyklí na ekosystém Apple, může být přechod na Android komplikovaný. Na druhou stranu, S25 Ultra má větší možnosti přizpůsobení, což ocení pokročilí uživatelé.

Každý model přináší své výhody i slabiny. Pokud hledáte nejvýkonnější displej a fotoaparát s vysokým zoomem, S25 Ultra je skvělá volba. Pokud vám záleží na jednoduchém používání a skvělé optimalizaci, iPhone 16 Pro Max je stále silným hráčem. Google Pixel 9 Pro pak boduje především svou fotografickou výbavou a plynulým softwarem.



