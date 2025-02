Nový Samsung Galaxy S25 si teď můžete pronajmout za nejnižší cenu v Česku

Předplatné telefonů Samsung je tady. V rámci služby Cashtec Upgrade si nyní můžete pronajmout nejnovější vlajkovky Samsungu, a to za tu nejnižší cenu v Česku. Nový Galaxy S25 vás vyjde jen na 599 Kč měsíčně. Za dva roky pronájmu tak za telefon zaplatíte jen to, co ztratí na hodnotě, a poté ho jednoduše vyměníte za nejnovější model.

Samsungy Galaxy S25 dnes zamířily do prodeje, a vy si je nyní můžete pořídit ještě výhodněji – formou pronájmu přes službu Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti. Ceny jsou opět absolutně nejnižší na českém trhu. Galaxy S25 vás při platbě pouhých 599 Kč měsíčně vyjde za dva roky jen na 14 376 Kč (namísto běžných 21 990 Kč). Špičkový Galaxy S25 Ultra pak vychází na 999 Kč měsíčně.

Nejvýhodnější pronájem Samsungů:

Galaxy S25 jen za 599 Kč měsíčně

měsíčně Galaxy S25 Ultra jen za 999 Kč měsíčně

Každé dva roky nejnovější Samsung

A co se stane po dvou letech pronájmu? Jednoduše telefon vrátíte a přejdete na nejnovější model. Počítá se přitom s běžným opotřebením. Po celou dobu je navíc telefon krytý plnou zárukou, a pokud by byla potřeba oprava, automaticky dostanete náhradní zařízení zdarma.

Tím výčet benefitů nekončí. Zřízení pronájmu je maximálně jednoduché. Vše vyřídíte kompletně online na pár kliknutí a bez zbytečného papírování. Telefon máte do druhého pracovního dne u sebe a můžete ho začít ihned používat. A co víc, při sjednání pronájmu můžete prodat svůj stávající telefon a získat tak peníze navíc.



