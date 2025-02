DeepSeek nasazují i sami výrobci mobilů

Zdroj: Asia Times

Každý společnost nyní hledá co nejlepší strategii kolem AI služeb, chatbotů a jakékoliv další integrace. Trh otřásla novinka DeepSeek, ale kontroverzi se nevyhnula. Mnozí zpochybňují oficiální informace od společnosti, co se týče ceny, nákladů na trénování a další specifikací. Navíc přímo služba jako taková nenakládá s osobními informacemi bezpečně a navíc aplikace odesílají z mobilů nešifrovaná data, a to rovnou na čínské servery. I tak si novinka najde cestu do mobilů skrze hlubší integraci.

Závažné pochybení Deepseek: Nechráněná databáze s citlivými daty byla dostupná

DeepSeek v mobilech

Tentokrát nejde o nějakou aplikaci nebo službu. DeepSeek se nabízí i v podobě open-source, což znamená, že kdokoliv si může tuto AI novinku stáhnout a provozovat lokálně, případně si ji ještě modifikovat. Ostatně již nyní některé služby nabízejí schopnosti DeepSeek R1 na svých vlastních serverech, přičemž je vše provozováno v bezpečném prostředí a za dodržení všech bezpečnostních pravidel.

Právě tuto možnost asi využije hodně výrobců a jednoduše integruje DeepSeek do svých služeb a také se dostane podle všeho i do mobilů přímo. Již nyní jde vidět, že společnosti Honor a Oppo takto učiní, byť tedy v jejich případech se R1 bude asi nabízet na jejich serverech. Zde ale neočekáváme, že by došlo k uvolnění na globální trh v nějak krátkém časovém horizontu. Spíše si novinku nechají pro domácí trh.

Mezitím se ale objevují informace, že po DeepSeek pokukuje Apple. Právě ten by mohl open-source model integrovat do svých služeb na vlastních serverech, případně by se mohl nějaký menší model dostat i do iPhonů, ale to je zatím jen spekulace. Vzhledem k tomu, že je DeepSeek volně ke stažení, Apple by ušetřil značné finanční prostředky.

Mezitím ale sledujeme, že samotné aplikace jsou postupně zakazovány v některých zemích, jelikož DeepSeek odesílá nechráněná data do Číny. Zatímco se této novince daří a těší se zájmu, konkurence nespí a roztáčí se investice do ještě lepších modelů a služeb. Jen čas ukáže, jestli DeepSeek umí držet krok a zopakují něco podobného v budoucnu.

Zdroje: thehackernews.com, gizmochina.com, fonearena.com

