Chrome dostane AI funkci na změnu uniklého hesla

Google integruje do svých aplikací poměrně hodně služeb a snaží se je různě napojovat. Asi jednou z nejpraktičtějších je právě správce hesel, kdy si nejenže pamatuje hesla, ale umí také generovat originální a silná. Už nyní vás správce hesel umí varovat před uniklými daty a přímo vám uvede, které heslo je slabé nebo které uniklo. Do tohoto procesu se zřejmě brzy zapojí i AI, tedy umělá inteligence.

Automatická změna hesla?

Google se snaží o co největší zabezpečení vašich dat, přičemž sleduje i nejrůznější úniky osobních dat na internet. Jakmile objeví, že se někde vyskytují vaše data, nabídne některé kroky. V tomto případě jde o zjištění, že uniklo vaše heslo. To už umí nyní, ale nově testuje AI funkci, která má zjednodušit změnu hesla k uživatelskému účtu.

Jedná se ale o experimentální novinku, která je k dispozici jen v Chrome Canary pro počítače. Po aktivaci umí AI vylepšení nabídnout automatickou změnu hesla za silnější, jakmile se přihlásíte k účtu na konkrétním webu.

Sice je novinka popisována jako automatická změna hesla, ale spíše jde o využití AI pro zjednodušení celého procesu. Nově by vás tedy Chrome jen nevaroval o možném úniku, ale rovnou by napomohl změnit heslo. Jde ale o experimentální funkci, na které se stále pracuje. Jakékoliv vylepšení je v tomto ohledu vítané a rozhodně by mohl takovou funkci integrovat i do Chromu pro mobily. Zatím si ale musíme počkat na zavedení ve stabilní verzi.

