Samsung a Apple v reakci na čínskou konkurenci pracují na technologii pro výkonnější baterie

Čínští výrobci smartphonů, známí velkými bateriemi ve svých zařízeních, plánují v příštím roce představit modely s kapacitou až 8 000 mAh. V reakci na tento trend údajně Samsung a Apple vyvíjejí nové technologie baterií, které by mohly přinést větší kapacity bez kompromisů v designu či hmotnosti jejich zařízení.

Výzva čínských OEM a reakce velkých hráčů Apple a Samsung

Čínští OEM (Original Equipment Manufacturer) se zaměřují na vylepšení designu baterií, které umožní navýšit kapacitu na 7 000 mAh až 8 000 mAh bez přidání zbytečné hmotnosti nebo objemu. Samsung a Apple, tradičně opatrnější v integraci větších baterií do svých vlajkových lodí, se nyní snaží tento trend dohnat.

Samsung údajně pracuje na pokročilých materiálech pro elektrody, včetně zvyšování obsahu křemíku v bateriích. Křemík zvyšuje kapacitu, ale běžně způsobuje expanzi baterie. Samsung však podle zpráv vyvinul řešení, které tento problém eliminuje. Nová technologie by mohla zajistit vyšší výkon a efektivitu bez kompromisů v designu. Kromě toho Samsung zvažuje implementaci této technologie do svých vlajkových modelů Galaxy, stejně jako do střední a nižší třídy, což by mohlo nabídnout konkurenční výhodu napříč segmenty.

Apple také zkoumá nové možnosti v oblasti bateriových materiálů, přičemž se inspiruje postupy Samsungu. Nicméně Apple je v inovacích tradičně konzervativnější a podle dostupných informací plánuje implementaci těchto technologií až po roce 2026. Je tedy pravděpodobné, že dříve než ve vlajkových modelech tuto technologii neuvidíme.

Velikost a výdrž baterie patří mezi klíčové faktory, které spotřebitelé zvažují při výběru smartphonu. Samsung a Apple se snaží držet krok s čínskými konkurenty, kteří nastavují nové standardy v kapacitách baterií.

S rostoucím tlakem čínských výrobců, kteří integrují baterie s vysokou kapacitou bez kompromisů v designu, reagují Samsung a Apple vývojem inovativních řešení. Zatímco Samsung je v tomto ohledu o krok napřed a novátechnologie by se mohla objevit již brzy, Apple se soustředí na dlouhodobější implementaci. V každém případě můžeme očekávat, že v blízké budoucnosti budou baterie nejen větší, ale i výkonnější a efektivnější.

