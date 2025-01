Elon Musk oznámil, že se pracuje na X e-mailové službě

Elon Musk převzal Twitter a přejmenoval tuto sociální síť na X. Současně oznámil, že se má služba postupně vyvinout v platformu, která bude sloužit například i pro placení. Již nyní obsahuje určité prvky, ale více se společnost zaměřila na vlastní AI nazvané Grok. Nyní zde ale máme potvrzení další služby, nebo spíše rozšíření.

X v tuto chvíli nabízí poměrně zajímavé programy pro samotné tvůrce obsahu, kteří si mohou přijít na podíl z reklam. V některých případech se jedná o slušné sumy. Další metou bude i vlastní e-mailoví služba, jak potvrdil sám Elon Musk.

Elon konkrétně potvrdil, že se pracuje na e-mailové službě, ale nijak nespecifikoval, co vše bude nabízet a jak moc bude propracovaná. Dle komentářů, na které Elon reagoval, bude služba jako taková velmi jednoduchá, s jednoduchým designem. Prostě minimum nadbytečných funkcí a čistě e-mailová komunikace.

Yeah. On the list of things to do.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2024