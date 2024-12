Realme Note 60x aneb X neznamená lepší mobil

Zdroj: Realme

V srpnu tohoto roku Realme představilo model Note 60 a nyní zde máme pokračování v podobě Realme Note 60x. Bohužel nejde o lepší model, a to ten původní nepatřil mezi nějaké skvělé.

Pár změn

Realme ve své podstatě vzalo původní mobil a vytvořilo slabší verzi, byť tedy písmeno X spíše naznačuje, že nabídne něco navíc. Realme Note 60x by ale mělo nést spíše označení Realme Note 60 Lite. V základu jde o stejný model, jen tedy došlo na snížení megapixelů u hlavního snímače. Místo původních 32 MPx je zde jen 8 MPx.

Dále jsme si všimli, že byla snížena certifikace IP64 na IP54, ale není jasné, co to vlastně obnáší, jestli teda byla změněna konstrukce. Co se týče rozměrů a hmotnosti, nic se nezměnilo. Více rozdílů jsme ale nenašli.

Realme Note 60x má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 1960 Kč, přičemž se nabízí jen verze se 4 GB RAM a 64GB úložištěm. Jestli se k nám dostane, zatím nevíme, ale je to pravděpodobné.

Specifikace Realme Note 60x

displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz, až 560 nitů

procesor: Unisoc T612

RAM: 4 GB

úložiště: 64 GB + microSD

Foťáky: zadní – 8 MPx ? MPx přední – 5 MPx

3.5mm jack

IP54

LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, AGPS/GPS, GLONASS, BDS, Galileo,

rozměry: 167,26 x 76,67 x 7,84 mm; 187 gramů

baterie: 5000 mAh + 10W

