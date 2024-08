Realme Note 60: Jen základ, ale má aspoň IP64

Zdroj: Realme

Tento týden Realme představilo modely 13 5G a 13+ 5G a nyní doplňuje své portfolio o Realme Note 60. Nejde ale o lepší smartphone. Spíš zapadne do základní kategorie, ale má své přednosti.

Odolnější základní mobil

U novinky se výrobce nejvíce chlubí její odolností a zpracováním, zejména vnitřní konstrukcí. Ta by měla být odolnější vůči pádům. Realme Note 60 získal certifikaci IP64, takže odolá dešti, ale na ponoření do vody to není. Že se jedná o základní mobil, svědčí HD+ rozlišení, byť je zde aspoň 90Hz obnovovací frekvence.

Novinka je vybavena baterií o kapacitě 5000 mAh s podporou 10W nabíjení. Zadní straně dominuje 32MPx snímač, ale co se týče sekundárního foťáku, společnost nezmiňuje jakékoliv hodnoty. Zřejmě půjde o snímač s nízkým rozlišením pro dodatečné efekty. Na oficiálních stránkách není ani zmínka o NFC nebo čtečce otisků prstů.

V tuto chvíli je dostupnost mobilu omezená, ale asi se dostane i do Evropy. Základní verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 2 400 Kč, což by asi tak odpovídalo výbavě.

Specifikace Realme Note 60

displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz, až 560 nitů

procesor: Unisoc T612

RAM: 4/8 GB

úložiště: 64/256 GB + microSD

Foťáky: zadní – 32 MPx ? MPx přední – 5 MPx

3.5mm jack

IP64

LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, AGPS/GPS, GLONASS, BDS, Galileo,

rozměry: 167,26 x 76,67 x 7,84 mm; 187 gramů

baterie: 5000 mAh + 10W

Zdroj: gsmarena.com



