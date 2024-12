Zdroj: Huawei Central

Huawei představil vlastní operační systém bez Androidu: HarmonyOS Next

Huawei oficiálně představil svůj nový operační systém HarmonyOS Next, který je zcela zbaven kódu z open-source Androidu. Tato novinka přichází spolu s uvedením nových smartphonů Mate 70 a skládacího Mate X6. Cílem společnosti je vybudovat zcela nezávislou softwarovou i hardwarovou platformu, která není závislá na amerických technologiích.

HarmonyOS Next, nezávislý na Androidu

HarmonyOS Next je nejnovější verze operačního systému Huawei, která již neobsahuje žádný kód z open-source Androidu. Na rozdíl od předchozích verzí HarmonyOS, které do určité míry vycházely z Androidu, je tento nový OS navržen zcela „in-house“, tedy vlastními silami společnosti Huawei. Cílem této změny je zbavit se závislosti na amerických technologických gigantech, především Googlu a jeho aplikacích. To je důsledek dlouhodobých obchodních restrikcí ze strany USA, které zakázaly americkým firmám poskytovat technologie Huawei.

Klíčové vlastnosti HarmonyOS Next:

Žádný kód z Androidu – Huawei potvrdil, že OS je postaven zcela na vlastním kódu.

Vylepšený výkon – Huawei slibuje, že nové telefony s tímto systémem budou mít až o 40 % vyšší výkon.

Budoucí kompatibilita – HarmonyOS Next bude nasazen na všech budoucích telefonech Huawei.

Nové smartphony Huawei Mate 70 a Mate X6

Spolu s operačním systémem HarmonyOS Next Huawei představil i dva nové vlajkové telefony Huawei Mate 70 – prémiový model s 6,7palcovým displejem, který začíná na ceně 760 dloarů a Huawei Mate X6 – skládací smartphone, který cílí na high-end segment. Tyto telefony jsou významné nejen kvůli novému OS, ale i kvůli čipům, které jsou v nich použity. Huawei Mate 60, předchůdce Mate 70, byl první model, který používal plně čínský procesor, což byl důležitý krok k nezávislosti na zahraničních dodavatelích.

Technologie čipů – 7nm limit

I když se Huawei podařilo navrhnout a vyrobit vlastní čipy, technologie čipů je zatím omezena na 7nm technologii. Ta je ve srovnání s konkurenty, jako je Apple, relativně zastaralá, protože Apple přechází na 2nm čipy. Přesto je to velký pokrok pro Huawei, který musel čelit tvrdým sankcím a zákazům přístupu k pokročilým technologiím výroby čipů. Huawei se na možnost odříznutí od západních technologií připravoval již dlouho. Společnost údajně pracovala na vlastním operačním systému už od roku 2012. O sedm let později, v roce 2019, Huawei oficiálně oznámil, že má vlastní OS, který byl později odhalen jako HarmonyOS.

První verze HarmonyOS však stále obsahovala velké množství kódu z open-source Androidu. Nyní je tomu jinak – HarmonyOS Next je 100% nezávislý. Huawei tímto krokem reaguje na americké obchodní sankce, které znemožnily čínské firmě využívat technologie Google, Qualcomm a dalších amerických firem. Huawei se vydal na cestu plné nezávislosti v oblasti hardwaru a softwaru. Systém HarmonyOS Next je důležitým krokem, protože je zcela zbaven kódu Androidu. Nové modely Mate 70 a Mate X6 navíc ukazují, že Huawei je schopen vyrábět telefony s vlastním OS a čipy.

Společnost tak dává jasnou odpověď na americké sankce, které firmu přinutily hledat řešení mimo tradiční dodavatele, jako je Google nebo Qualcomm. I když se Huawei stále potýká s limity (např. 7nm technologie čipů), je zřejmé, že se mu daří nacházet inovativní řešení. Jak to ovlivní globální trh? Pokud HarmonyOS Next obstojí a Huawei překoná technologickou mezeru v čipech, může se opět vrátit do hry a stát se významným hráčem na globálním trhu se smartphony – a potenciální hrozbou pro Google Android i Apple iOS.

