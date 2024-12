Počítač snů za hubičku

Zdroj: unsplash

Také sníte o výkonném počítači, který utáhne všechny vaše hry, stříhání domácích videí i LAN-party? Ale protože jsou obvykle takové stroje finančně nákladné, je ten sen stále v nedohlednu? Pak vězte, že řešením může být například repas. Protože mezi repasovaným zbožím najdete nejen procesory, RAM nebo grafické karty, ale i veškeré další komponenty, jako konfigurátor síťových prvků, zvukové karty nebo externí paměťová úložiště. Zkrátka vše, co byste pro počítač svých snů mohli potřebovat.

Který díl použít?

Někdy je složité správně určit, které komponenty by se pro váš počítač snů mohly hodit. Jak tedy zjistit, zda jsou například prvky pro servery HP kompatibilní s vaším současným systémem ProLiant DL? Mnoho repasových e-shopů má specializované vyhledávače, které vám pomohou najít ten správný díl pro vás. Anebo mají skvělou zákaznickou linku a online pomoc s chatem.

Skladové zásoby

Pokud chcete komponenty jen od některého výrobce nebo značky, je dobré se ujistit, že jsou aktuálně skladem. U repasovaných kusů elektroniky se totiž často stává, že nejsou zrovna k dispozici. U nás stačí pouze vybrat typ, který aktuálně používáte ve své IT infrastruktuře, a po kliknutí budete přesměrováni na stránku se všemi našimi náhradními díly pro daný typ.

Co lze repasovat? Prakticky všechno!

Můžete tak najít například komponenty pro servery HP, které se ideálně hodí pro váš konkrétní server. To je výhoda vyhledávání na webu, který se na HP servery specializuje. Nebo můžete hledat speciální hard disk jedné konkrétní značky, či třeba jiné příslušenství. Od sluchátek, přes monitory, až po síťová zařízení.

Co repas znamená?

Všechny repasované díly jsou komponenty, které jako by dostaly druhou šanci, což znamená, že už byly dříve úspěšně použity. V každé repas dílně je tým certifikovaných techniků, kteří kontrolují a testují každý jednotlivý díl předtím, než jej umístí do skladu pro následný prodej. Můžete si tak být jisti, že získáte kvalitu, která je stejně dobrá jako u nových prvků přímo z výroby.

Kde je repas vhodný?

Právě to, že se některé obchody zaměřují výhradně na použité serverové komponenty, může být pro vás jako zákazníky velkou výhodou. Můžete tak velmi výhodně modernizovat váš stávající hardware, nebo rovnou vyměnit některé prvky vaší stávající IT infrastruktury. A dodat tak nový lesk něčemu, co by již nemohlo dále fungovat z důvodu stáří či opotřebovanosti.

Repas je ekologický

Mnoho lidí fandí přístupu věci nevyhazovat, ale raději opravovat, a to nejen z důvodu ekonomického, ale také ekologického. Protože trend neustálého konzumu a kupování stále nových a nových výrobků zahlcuje planetu, a klade také zvýšené nároky na recyklaci a uložení odpadu. Naopak výměna jedné nefungující části prodlouží celkovou dobu užívání počítače. A to bez nutnosti se s nostalgií s výrobkem rozloučit, nebo řešit vyhození vzácných kovů v nich obsažených apod.

Sklady po celém světě

Kupříkladu společnost Renewtech, sídlící v dánském městě Aars, má pobočky ve více než 80 zemích světa. Proto je pro ni jednoduché dostát tomu, že se každá jejich objednávka dostane v pořádku a bezpečně až k vám. Výhodou online obchodů je, že takto mohou na dálku doručit zboží téměř po celém světě, a nejsou vázáni na jednu konkrétní lokalitu. Elektronika je všude na světě stejná, tak proč se omezovat jen na jedno místo.

Záruky a dotazy

Je jasné, že ten, kdo se s repasovaným zbožím dříve nesetkal, bude mít otázky a předsudky. Proto mnoho repasových obchodů nabízí prodlouženou možnost zkušební nebo záruční doby. A také možnost věc při nespokojenosti bezplatně vrátit nebo vyměnit. A samozřejmě se stále můžete obrátit na zákaznickou podporu, která je k dispozici prostřednictvím chatu, a to téměř kdykoliv.

Repas je dobrý

Skvělý počítač si tedy můžete dopřát i za hubičku. Je totiž možné jej složit z repasovaných dílů, které nejen že jsou často výrazně lacinější než originální nové kusy, ale navíc jsou i více vyzkoušené a otestované než ty, které právě sjely z výrobní linky. Navíc máte k dispozici prodlouženou servisní a záruční lhůtu, plus možnost vrácení nebo výměny – záleží na každém repasovacím centru. Uděláte tak dobrou věc jak pro vaši peněženku, tak pro naši planetu. A navíc si ještě můžete pořídit stylový kousek jako z archivu, který jen tak někdo mít doma nebude. Záleží, na tom, co se vám líbí a po čem přesně toužíte.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama