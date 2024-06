Repasované hard disky: šetří peněženku i přírodu [komerční článek]

Zdroj: unsplash

Repasované zboží má u nás spíše horší pověst, ale může to být i naopak. Pokud si dáte pozor na to, odkud si objednáte pevný disk, můžete nejen ulehčit vaší peněžence, ale i přírodě, protože se chováte ekologicky, když nespotřebujete potřebné vzácné kovy do nového zařízení. Je ovšem třeba se velmi dobře seznámit se stavem kupovaného disku, reputací prodejce a kompatibilitou zařízení. To vše mohou být úskalí, které mohou nákup “repasu” pořádně znepříjemnit. Při správném výběru ovšem výhody převažují.

Rozumná cena

Většina repasovaného zboží, ať už se jedná o pevný disk nebo cokoliv jiného, se vyznačuje velmi nízkou nebo rozumnou cenou oproti novému kusu. To přinese úsporu vaší peněžence, protože váš počítač nebude stát tolik. Repasované zboží tedy má smysl kupovat ve chvíli, kdy nejste v ideální finanční situaci, ale také pokud potřebujete koupit více zařízení najednou a finanční náklady by při koupi nových zařízení neúměrně narostly.

Eko na prvním místě

Vše, co je použito opakovaně, je pro přírodu vždy šetrnější a prospěšnější než výroba nového kusu. A u elektroniky to platí dvojnásob. Mnoho dílů do počítačů se totiž vyrábí z kovů nebo materiálů, které jsou nerostného původu a neobnovitelné. Jakmile se tedy jednou vytěží a použijí, už nebudou. A tak nekontrolovaná a neřízená spotřeba vede k neustálé těžbě a úbytku těchto zdrojů, které tak nevyhnutelně jednou dojdou. Tím, že budete používat výrobky, a zejména elektroniku opakovaně, tomu pomůžete předejít, a vyčerpání zdrojů co nejvíce oddálit.

Vyšší kvalita a funkčnost

Repasované díly a zařízení jsou často podrobovány mnoha testům funkčnosti a kvality, aby splnily náročné požadavky na bezpečnost a spolehlivost. Proto jsou mnohdy repasované díly kvalitnější než ty, které sjedou z výrobního pásu bez zkoušek. Oprava a testování jsou totiž nedílnou součástí každého procesu repasu, a mnoho kvalitních firem specializujících se na repasy také na toto zboží nabízí prodlouženou záruku v případě poruchy nebo omezené funkčnosti.

Starší modely

Mezi repasované zboží se často dostává i velmi specifické zboží nebo starší modely, které se již nedají běžně koupit nebo sehnat. Díky kvalitní opravě a testování jsou však stále v dobré kondici, a tak tímto způsobem můžete získat přesně ten díl, který váš počítač právě potřebuje. Nejdůležitější ovšem je předem si ověřit kompatibilitu s vaším zařízením, aby se nestalo, že zakoupený repasovaný díl nebude pasovat a správně fungovat.

Dobra kvalita za rozumnou cenu

Díky repasu se vám do rukou může dostat kvalitní výrobek za poměrně nízkou cenu, takže není radno tuto možnost přehlížet. Je to totiž jeden ze způsobů, jak ušetřit, a přitom získat kvalitní zboží. Například v případě hard disku můžete získat ten nejlepší model, a dát za něj třeba jen polovinu toho, co za kompletně nový.

