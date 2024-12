Chytrý zámek Aqara U200: iPhone je váš klíč [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Donedávna jsem v našem domě používal chytrý zámek WELOCK. Oproti klasickému zámku to byla změna příjemná, odemykání a zamykání otiskem prstu fungovalo spolehlivě, a ten pocit, že zabouchnutí klíčů doma prostě nehrozí, byl velmi příjemný. Na druhou stranu jeho funkčnost byla relativně omezená, a postupem času mé nároky rostly.

Začal jsem tedy pokukovat po nějaké alternativě, která by funkcionalitu a integraci do chytré domácnosti posunula o úroveň výše. Takže jakmile jsem dostal možnost vyzkoušet nový chytrý zámek Aqara Smart Lock U200, vůbec jsem neváhal. A jaké jsou mé zkušenosti a dojmy? Pojďme se na ně podívat společně.

Renomovaný brand

Značka Aqara je už léty prověřeným výrobcem. Vznikla už v roce 2009, a v současnosti je s více než 11 miliony zákazníků jednou z nejuznávanějších světových značek v oblasti chytré domácnosti. Pokud vám jméno společnosti evokuje latinu, tak máte správný postřeh: vzniklo spojením latinských slov „Acutulus“ (chytrý) a „Ara“ (domov).

V oblasti chytrých zámků už značka také není nováčkem, nicméně zatím žádný její model nebyl tak očekáván, jako právě novinka s názvem U200.

Dvě a půl barevné varianty

Aqara U200 dorazil v elegantní bílé krabici. Na výběr jsou dvě barevné varianty: stříbrná a černá. Obě vypadají výborně, a obě mají v balení také výměnný kryt v dřevěném dekoru. Já jsem testoval variantu stříbrnou. V balení samotném naleznete vše, co potřebujete pro instalaci: kromě vlastního zámku a klávesnice se čtečkou je to akumulátor, baterie, několik adaptérů, nálepky, podložky, dvě sady šroubků, šestiúhelníkový šroubovák, váček na powerbanku a návod. Vše má v balení své místo, vše je účelně uloženo.

Řekl jsem „vše potřebné“? V mém případě přesněji řečeno „téměř vše“: jelikož jsem používal jiný chytrý zámek, a klasickou cylindrickou zámkovou vložku jsem mezitím úspěšně ztratil, potřeboval jsem nejprve koupit novou. Po přemýšlení jsem nakonec vybral vložku AL-D01D přímo od Aqary, a to z toho důvodu, že je do značné míry nastavitelná. Vnitřní i vnější část vložky má délku 35 mm, a navíc balení obsahuje celkem 8 rozšiřujících dílů o tloušťce 5 mm, kterými je možno vložku upravit pro konkrétní dveře.

Lze upravit na míru

První částí práce tedy byla demontáž starého chytrého zámku, což mi zabralo cca 20 minut. Pak následovala úprava a montáž nové cylindrické vložky Aqara. To mi trvalo o něco déle, protože moje dveře mají celkovou tloušťku 100 mm a západka je umístěna asymetricky. Takže jsem musel najít tu správnou kombinaci rozšiřujících segmentů na každou stranu cylindru, celou vložku sešroubovat, připevnit zespodu patřičnou výztuhu, a nainstalovat do dveří.

Důležité: pokud máte ve dveřích klasickou zámkovou vložku, můžete tyto kroky přeskočit, a přejít rovnou na vlastní instalaci chytrého zámku. Je třeba dát jen pozor na to, aby váš zámek měl prostupovou spojku, což znamená, že dveře můžete zamknout nebo odemknout i v případě, že z druhé strany je zasunutý klíč.

EU i US zámek

Jestliže jsem přechozími kroky strávil vyšší desítky minut (ano, připouštím, že manuální zručnost není moje nejsilnější stránka), instalace chytrého zámku jako takového je záležitost podstatně rychlejší. Aqara U200 můžete nainstalovat jak na běžnou EU zámkovou vložku (s prostupovou spojkou), tak na vložku s koulí na vnitřní straně, a také na americký zámek.

Na vnitřní stranu vložky se pomocí přiložených šroubků připevní základna zámku. Pro zvýšení stability je možné pod zámek přilepit potřebný počet přiložených pěnových podložek, já jsem to nicméně nepovažoval za nutné. Jakmile základna pevně drží, je třeba do zámku buď vložit klíč (pokud instalujete na běžnou zámkovou vložku), nebo vhodný adaptér (pokud máte zámek s koulí, nebo (jako já) vložku Aqara. Sada potřebných adaptérů je přiložena v balení chytrého zámku. Pak stačí přiložit hlavní část zámku a vše sešroubovat třemi přiloženými šroubky.

Akumulátor, baterie, AC, DC – jak je libo

Dalším krokem je napájení. Do přihrádky v zámku se vloží buď akumulátor (je dobré jej nejprve několik hodin nabíjet), nebo box s tužkovými bateriemi. Akumulátor vydrží zámek napájet cca. 6 měsíců, úroveň nabití vidíte v aplikaci. V případě potřeby se dá nabít powerbankou pomocí přiloženého USB-C kabelu. Tehdy přijde ke slovu váček, který také najdete v krabici: do něj dáte powerbanku, připojíte kabelem k akumulátoru, a za šňůrku pověsíte na kliku. Tady někdo přemýšlel…

To bychom měli vnitřní stranu dveří. Na vnější stranu pak ještě přijde klávesnice. Ta je napájena čtyřmi AAA bateriemi (opět jsou v balení). Můžete ji buď přišroubovat, nebo přilepit (jednodušší řešení). Maximální vzdálenost zámku a klávesnice je cca 2 metry. Pokud by vám nějaký nenechavec chtěl klávesnici ukrást, spustí se poměrně hlasitý alarm (prodleva alarmu se dá nastavit v aplikaci). Pokud máte ven vyvedenou elektřinu (například pro napájení zvonku), můžete klávesnici napájet kabelem, v tom případě baterie nepotřebujete.

Kalibrace a spárování

Po instalaci obou jednotek je třeba zámek zkalibrovat. To je proces na přibližně 2 minuty, pokud všechno jde tak, jak má. V mém případě tomu tak ale nebylo: z mně neznámého důvodu jsem musel kalibraci provádět při otevřených dveřích, a ne při zavřených, jak je doporučeno. Poté ale všechno proběhlo v pořádku.

Nyní přijde řada na spárování zámku a aplikace Aqara. Ta je mimo jiné i v češtině, nicméně některé překlady jsou poměrně matoucí, takže nakonec jsem si ji přepnul do angličtiny. Tak jako tak je zapotřebí v příslušné sekci aplikace vybrat zařízení U200, samotné spárování pak proběhne velmi rychle pomocí Bluetooth.

Aplikace bohatá na nastavení, leč někdy trochu nepřehledná

Co se týče aplikace, tak možnosti nastavení chytrého zámku jsou opravdu bohaté. Ve správě uživatelů je možno přidávat jednotlivé uživatele, a přiřazovat k nim otisky prstů či NFC karty. Když už jsme u otisků: můj předchozí chytrý zámek měl čtečku umístěnou horizontálně, takže jsme používali většinou ukazováček. Klávesnice se čtečkou Aqara 200 je naopak umístěna vertikálně, takže z hlediska ergonomie dává největší smysl naopak palec. Samotný proces registrace otisku je poměrně zdlouhavý, aplikace se dožaduje celé řady poloh přiložení bříška prstu, dokud není úplně spokojená. Odměnou je pak ale fantastická úspěšnost čtení otisku: ta je bleskurychlá a naprosto spolehlivá.

Další věcí, kterou doporučuji v aplikaci zapnout, je funkce podržení západky. Dveře se pak nejenom odemknou, ale na stanovenou dobu se zasune i diagonální západka, takže stačí do dveří lehce strčit, a jsou dokořán. Časovou prodlevu jsem si nastavil na 4 sekundy, takže v pohodě vejdu do dveří, západka se mezitím opět vysune, a dveře jednoduše zabouchnu.

Nádhera: rozumí si s Apple Home

Až potud jsem byl s funkcemi chytrého zámku velmi spokojen. Co mě ale opravdu nadchlo: jde o první zámek, který jde integrovat přímo do Apple Domácnosti. Aqara U200 je totiž kompatibilní s Matter a Apple Home. K propojení je zapotřebí vhodné domácí centrum, v případě Apple ekosystému tedy HomePod, HomePod mini nebo Apple TV 4K.

V režimu párování zámku jsem tedy přidal U200 do mojí Apple Domácnosti. Ani to se ale nepodařilo bez jistých komplikací: napoprvé se to povedlo bez problémů, pak jsem ale zámek odstranil a zkusil přidat znovu, to se ovšem opakovaně nedařilo. Po několika pokusech ale nakonec vše klaplo, takže v Domácnosti kromě všech chytrých světel Philips Hue mám nyní i sekci Zabezpečení, a v ní se skví zámek U200. Automaticky se také přidá každému uživateli, kterého do Domácnosti přizvu.

A k čemu je to dobré? Zatímco samotný zámek U200 (bez originálního Aqara M3 Hubu) můžete z aplikace ovládat pouze při aktivním Bluetooth připojení, tedy na krátkou vzdálenost, po přidání do Apple Domácnosti můžete odemykat a zamykat v podstatě odkudkoliv. Návštěva přijela nečekaně brzy, vy jste ještě pryč a oni moknou před domem? Žádný problém, mobilem jim odemknete a oni na vás počkají v suchu a teple.

Dále vám integrace do Apple Home umožní nastavit si různé praktické automatizace. Jako první jsem si například vytvořil automatizaci, která při odemknutí zámku na 1 minutu rozsvítí světlo v zádveří; další zase automaticky v určený čas večer zamkne dveře. Možností je samozřejmě mnohem více, vaší fantazii se meze nekladou.

Dejte si klíč do peněženky

A třešnička na dortu: do Apple Peněženky si přidáte Aqara kartu, a voilà – z vašeho iPhonu je rázem klíč! A pokud si u karty povolíte expresní režim, nemusíte odemykání jakkoliv potvrzovat. Prostě přiložíte iPhone či Apple Watch k prostřední části klávesnice, a kouzlo je hotovo. Přesně to jsem chtěl, a přesně to jsem dostal. Opravdu nádhera, a také extrémně návyková záležitost.

Zhodnocení Aqara U200

Zhodnotit chytrý zámek U200 je překvapivě snadné. Určitě bych nalezl několik mušek a drobných vad na kráse: kalibrace zámku nešla provést přesně tak, jak radí manuál, a také přidání zařízení do Apple Home mi přišlo trochu jako alchymie. A přibalený extra krycí panel má přesně ten odstín dřeva, který se mi domů ani trochu nehodí, takže jsem musel použít ten standardní v barvě zámku.

To vše ale ani zdaleka nedokáže přebít výhody, které v mých očích Aqara U200 přináší: kompatibilitu s většinou zámkových vložek a dveří používaných v ČR, spolehlivé odemykání a zamykání, bleskurychlou čtečku otisků, a zejména možnost integrace do Apple Home s bonusem použití iPhonu či Apple Watch jako klíče. Tohle se opravdu povedlo, tleskám i nohama a otevřeně přiznávám, že lepší vánoční dárek jsem si letos nemohl přát.

Co se týče ceny: ta naprosto odpovídá tomu, co za své peníze dostanete. Za 6.390 Kč si můžete vybrat černou či stříbrnou variantu, přičemž obě vám poskytnou podle mého názoru nejlepší chytrý zámek na trhu, který můžete zahrnout do vaší existující chytré domácnosti, anebo na něm (s pomocí zvlášť prodávaného Aqara M3 Hubu) vybudovat domácnost zcela novou. Za mne jasný kandidát na chytré zařízení roku.

Za poskytnutí přístroje děkuji společnosti My Smart Home.



