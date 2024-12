Google pracuje na novém režimu AI Mode pro svůj vyhledávač

Zdroj: Midjourney

Google údajně plánuje zavést nový režim s názvem „AI Mode“ do svého vyhledávače, jak informoval portál The Information. Tento režim má být dostupný přímo z horní části výsledkové stránky, přičemž uživatelům nabídne rozhraní podobné chatbotu Google Gemini AI.

Jak bude fungovat nový režim AI Mode?

Podle dostupných informací bude AI Mode přidán do navigační lišty vedle stávajících možností jako „Vše“, „Obrázky“, „Videa“ a „Nákupy“. Po přepnutí do tohoto režimu nabídne vyhledávač odpovědi v konverzačním stylu, doplněné odkazy na související webové stránky. Zároveň se pod odpovědí objeví vyhledávací pole, které vybídne uživatele k položení navazující otázky. Tento koncept odpovídá beta verzím aplikace Google, které již dříve zmiňoval web Android Authority. Rovněž web 9to5Google objevil v kódu náznaky toho, že v režimu AI Mode bude možné pokládat otázky i hlasem.

Konkurence a tlak na integraci umělé inteligence

Tento krok přichází v době, kdy se Google snaží čelit rostoucí konkurenci. Například OpenAI nedávno rozšířilo možnosti vyhledávání pro uživatele ChatGPT, což nutí Google zrychlit integraci umělé inteligence do svých produktů.

Společnost již dnes nabízí shrnutí výsledků pomocí AI u některých dotazů, přičemž tato funkce byla v říjnu rozšířena do desítek dalších zemí. AI Mode však slibuje ještě větší personalizaci a interaktivitu, což by mohlo zásadně proměnit způsob, jakým uživatelé s Googlem komunikují.

Nový režim by mohl být odpovědí Googlu na stále silnější tlak konsolidovat tradiční vyhledávání s pokročilou umělou inteligencí. Pokud bude AI Mode úspěšně implementován, mohlo by to znamenat zásadní posun ve způsobu vyhledávání informací na internetu. Integrace hlasového ovládání a interaktivních odpovědí by zároveň mohla uživatelům nabídnout mnohem intuitivnější zážitek. Google zatím oficiálně nekomentoval podrobnosti ani datum spuštění této funkce, avšak již nyní vzbuzuje velká očekávání.

