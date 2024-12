Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram se poměrně často dočkává nových funkcí, ale mnoho z nich je v testovacím režimu a někdy trvá dlouhou dobu, než se dostanou k uživatelům. V poslední době jsme vás informovali o několika novinkách, ale příští rok se máme dočkat značně pokročilého nástroje založeného na AI.

AI a Instagram

Instagram se snaží nabídnout a integrovat AI funkce, přičemž v dohledné době má naservírovat AI obsah přímo pod nos. Adam Mosseri, ředitel Instagramu, se ale pochlubil s novinkou, na které se nyní pracuje. I tak ukázal, jak může vypadat tvorba videí v příštím roce.

Jak můžete vidět v jeho příspěvku níže, tak pomocí AI budete moci nahradit pozadí za vámi v podstatě čímkoliv, ale to není vše. AI nástroj bude moci změnit i vaše oblečení, případně vás kompletně nahradit přepracovanou verzí. Novinka se jmenuje Movie Gen a zatím není dostupná. Navíc to, co je vidět ve videu, nemusí být dostupné, respektive jen část efektů.

Vzhledem k tomu, že Movie Gen je pro videa, pochybujeme, že si AI nástroj bude moci vyzkoušet každý. S největší pravděpodobností bude omezen na menší skupinu uživatelů, případně bude jeho použití zpoplatněno, případně začleněno do placené verze. I tak prvotní výsledky vypadají velmi dobře.

Zdroj: techcrunch.com



Domů Články Na Instagram přijde AI nástroj pro videa, změní vám i oblečení

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama