Google Kalendář dostává tmavý režim ve webové verzi [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 5. 12.

Sice Google oznámil příchod tmavého režimu do webové verze Google Kalendáře v říjnu, ale až nyní se začíná objevovat u většiny uživatelů. Nabízí se tedy světlý, tmavý a pak možnost volby na základě nastavení systému zařízení, na kterém pracujete. Hned po otevření vás stránka upozorní na tuto novinku. Pro případnou následující změnu stačí kliknout na ozubené kolečko vpravo nahoře a pak kliknout na možnost Vzhled. Zde si mimo jiné můžete zvolit i případnou dodatečnou grafickou změnu, ale jen u světlé verze.

Původní článek 24. 10.

Samotná aplikace Google Kalendář pro mobily dostala podporu tmavého režimu před pěti lety, zatímco webová verze si musela dlouho počkat, než se dostane řada i na ni. Google oficiálně oznámil, že právě tmavý režim je až nyní k dispozici pro webovou verzi, ale není to jediná změna.

Kalendář v tmavém

Google v oficiální zprávě oznámil, že nově jde přepnout webová verze Google Kalendáře do tmavého režimu. Konkrétně se zde nabízí manuální přepínač, případně jde využít automatického režimu, který zvolí vzhled podle nastavení systému. Novinka se týká mimo jiné i Úkolů. Zde navíc po zadání adresy tasks.google.com dojde k přesměrování do Google Kalendáře, do sekce Úkoly.

Není to ale jediná změna. Google informuje, že došlo k aktualizaci designu, který využívá více prvku z Google Material Design 3. Například ovládací prvky jsou v novém kabátku. Zde jde hlavně o dialogy, tlačítka a postranní panel. I samotný font prošel změnou a také ikony. Vše by mělo být ostřejší a o něco čistší.

Osobně ale změny v tomto duchu nejsou nějak dramatické, takže si nebudeme muset zvykat na nějaké dramatické novoty. Na druhou stranu může tmavý režim hodně posloužit těm, kteří nepotřebují, aby na ně Kalendář zářil i v noci. Co se týče nasazení, tak si možná počkáte, než se na vás dostane řada. Google bude novinky zavádět od dnešního dne až do poloviny prosince. Zatím nevíme, jak jde nové zobrazení vynutit.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Google Kalendář dostává tmavý režim ve webové verzi [aktualizováno]

Předchozí článek Budoucí iPhony by mohly nahradit ovládání hlasitosti přizpůsobitelnými tlačítky Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama