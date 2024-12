Budoucí iPhony by mohly nahradit ovládání hlasitosti přizpůsobitelnými tlačítky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple zřejmě plánuje zásadní změnu ovládání hlasitosti na budoucích modelech iPhonů, která by nahradila tradiční tlačítka přizpůsobitelnými Action Buttons. Tento koncept vychází z patentové přihlášky podané společností Apple na Úřadu pro patenty a ochranné známky USA (USPTO) s názvem „Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Configuring Configurable Input Regions“.

Tlačítka hlasitosti na iPonech: inspirace z Action Buttonu

Action Button debutoval na iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max, kde uživatelům nabídl možnost nastavit jednu ze 12 funkcí, které se následně aktivují podržením tlačítka. Mezi oblíbené akce patří:

Přepínání mezi tichým režimem a zvoněním.

Aktivace funkce Focus pro minimalizaci rušení.

Otevření aplikací, jako je fotoaparát, Shazam nebo překladač.

Zapnutí svítilny nebo záznam hlasových poznámek.

Přístup k funkcím, jako je kalkulačka, časovač nebo režim zvětšovacího skla.

Patentová přihláška naznačuje, že Apple by mohl rozšířit koncept Action Buttonu na tři přizpůsobitelná tlačítka na levé straně iPhonu. Uživatelé by mohli tato tlačítka konfigurovat tak, aby poskytovala rychlejší přístup k funkcím nebo zobrazovala informace o stavu zařízení.

Možnosti přizpůsobení na více zařízeních

Zatímco patent se zaměřuje na iPhony, přihláška obsahuje i ilustrace, které ukazují, jak by tato technologie mohla fungovat na dalších zařízeních Apple, jako jsou iPady, MacBooky nebo Apple Watch. Přizpůsobitelná tlačítka by mohla například nabídnout intuitivnější ovládání na tabletech nebo rychlý přístup k funkcím na menších obrazovkách hodinek.

Realizace není jistá

Podání patentové přihlášky nezaručuje, že Apple tuto funkci skutečně uvede na trh. I pokud by byl patent udělen, Apple může rozhodnout, že jej nevyužije. Přesto tento krok ukazuje, jak daleko je společnost ochotná zajít v hledání nových způsobů, jak zlepšit uživatelskou zkušenost.

Přechod na přizpůsobitelná tlačítka by mohl znamenat větší flexibilitu a efektivitu pro uživatele. Namísto omezeného ovládání hlasitosti by nová tlačítka umožnila rychlejší přístup k široké škále funkcí, čímž by iPhony získaly na všestrannosti a personalizaci. Ačkoliv se jedná pouze o návrh, tato změna by mohla být dalším krokem v dlouhodobé snaze Applu přinášet uživatelům větší kontrolu nad jejich zařízeními.

