Android 15 s Nothing OS 3.0 nadstavbou vychází pro mobily CMF a Nothing

Někdy společnosti uvedou nějaký plán aktualizací, ale někdy se nepodaří jej zcela dodržet. V případě společnosti Nothing jsme se prvně dočkali beta testování a dnes zde máme rovnou oznámení dostupnosti.

Nothing OS 3.0

Právě tato nadstavba Nothing OS 3.0 je postavená na Androidu 15. Firma si tak může připsat bonusové body za rychlost, byť se jedná o malou začínající značku. Prvně se dočkají modely Phone (2) (recenze) a Phone (2a) (recenze), přičemž společnost uvádí, že by měla být aktualizace dostupná do konce roku, ale již nyní máme informace, že někteří uživatelé mají nejnovější verzi dostupnou.

Začátkem dalšího roku se pak nadstavba dostane na modely Phone (1) (recnze), Phone (2a) Plus a CMF Phone 1. Není ale definováno, kdy se tak přesně stane. Co se týče nové nadstavby a Androidu 15 jako takového, Nothing láká na novinky jako:

Vylepšené vyskakovací okno

Vylepšená rychlá nastavení

Vizuální a výkonnostní vylepšení

Aktualizovaná typografie

Všechny novinky jsou shrnuty v krátkém videu, které nám společnost poskytla.

