Zlepšete svůj spánek a vyhrajte chytré hodinky. Samsung spouští online kurz vytvořený experty

Svět zažívá spánkové dilema. Navzdory tomu, že se čím dál víc lidí zajímá o zdravý životní styl včetně kvalitního spánku, až 80 % populace má se spaním problémy. Jak se v noci vyspat tak, aby nám přes den nechyběla energie? Pomoct může druhý ročník bezplatného kurzu Vyspi se na to! s českými a slovenskými experty.

Šest hodin a 59 minut. Právě tak dlouho v průměru spíme, vyplývá z jedné z největších světových studií na téma zdravého spaní, kterou realizoval Samsung. Výzkum, jenž analyzoval celkem 716 milionů nočních spánků uživatelů aplikace Samsungu Health, ukázal zajímavý paradox: Přestože se o spánek zajímá čím dál víc lidí, jeho kvalita se celosvětově snižuje.

Průměrná délka spánku se nachází minutu pod minimální hranicí sedmi hodin denně, kterou doporučuje National Sleep Foundation. Nejméně spánku si dle výzkumu dopřávají Asiaté (průměrně 6 hodin a 34 minut), nejvíc Evropané (7 hodin a 14 minut). Množství času stráveného v noci v posteli však není jediným ukazatelem zdravého spaní.

Samsung se ve studii zaměřil také na tzv. efektivitu spánku. Chytré technologie totiž odhalí i to, jak dlouho trvají různé spánkové fáze a kdy jsme ve skutečnosti vzhůru, i když si to ráno nepamatujeme. Ukázalo se, že podíl bdění na celkovém času stráveném v posteli činí průměrně 50,1 minut a průměrná efektivita spánku v rozmezí let 2021 a 2023 klesla. Zhoršené spaní se navíc týká mužů i žen bez ohledu na věk, kontinent nebo náboženské vyznání.

Spánkové tipy od expertů, a navíc zdarma

Co stojí za zhoršující se kvalitou našeho spánku? Faktorů, které ovlivňují, jak dobře spíme a kolik energie během noci načerpáme, je celá řada. Právě proto oslovil Samsung experty z různých oborů a připravil bezplatný online kurz Vyspi se na to!, jehož cílem je poskytnout užitečné tipy a vědecky podložené rady, jak kvalitní spánek podpořit.

Celkem 12 videolekcí kurzu se dotýká širokého okruhu témat, se kterými se denně setkává každý z nás. Kryštof Jarmar a Vojta Hlaváček z Brain We Are poradí, jak správně seřídit své tělesné hodiny v podobě cirkadiánních rytmů nebo jaké doplňky stravy jsou pro zdravé spaní nejlepší. Světelný expert Hynek Medřický představí zajímavé propojení spánku a světla, zatímco medicínská antropoložka Lenka Medvecová Tinková poskytne tipy těm, kteří chtějí podpořit spánek u dětí.

Další lekce se zabývají například vlivem spánku na kreativitu, významem dopaminu nebo technikám, které vám před spaním pomůžou s uvolněním.

Absolvujte lekce a vyhrajte chytré hodinky

Uživatelé, kteří se na webu Vyspi se na to! zaregistrují můžou zdarma absolvovat jednotlivé lekce, a zároveň budou automaticky přihlášení do soutěže o nejnovější chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra a Galaxy Watch7. Navíc všichni registrovaní získají 10% slevu na nákup chytrých hodinek řady Galaxy Watch na stránkách samsung.cz.

Technologie, jako jsou právě nejnovější chytré hodinky Samsung, dokážou s dodržováním zdravých spánkových návyků účinně pomáhat. I tomuto tématu se proto věnuje jedna z videolekcí kurzu. Zařízení během spaní sbírají důležitá data a prostřednictvím mobilní aplikace Samsung Health poskytují personalizovaný spánkový koučink. Také z toho důvodu se počet lidí, kteří svůj spánek pomocí technologií sledují, neustále zvyšuje, vyplývá z dat Samsungu.

Bezplatný kurz Vyspi se na to! najdete na stránkách https://www.samsung.com/cz/vyspi-se-na-to/. Abyste mohli soutěžit o výhru v podobě chytrých hodinek Samsung, nezapomeňte se zaregistrovat.



