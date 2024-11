WELOCK: nebojte se ani o Halloweenu!

Zdroj: Welock

O chytrých dveřních zámcích WELOCK jsme už psali několikrát. Své zákazníky si nacházejí také u nás i v Evropě. A k jejich rostoucí popularitě může nyní přispět speciální Halloweenská akce. Takže se můžete bát někde venku na strašidelné stezce, ale doma – chráněni chytrým zámkem – se určitě bát nemusíte!

Přináší všechny známé výhody

V rámci této akce se zaměříme na model Welock SECBN51. Vychází z předchozího velmi populárního modelu, ovšem přináší několik novinek a odlišností.

Od svého předchůdce si přinesl všechny jeho výhody. Tou hlavní je možnost pohodlného odemykání i zamykání pouhým přiložením prstu na vestavěnou čtečku. Celkem je možno uložit až 97 různých otisků, takže úplně v pohodě můžete využít hned několik svých prstů, a ještě zbyde spousta prostoru pro rodinu, přátele či zaměstnance.

Kromě prstů lze jako klíč použít jednu ze tří přibalených RFID karet. Nebo spíš kartiček, protože jsou příjemně malé, a v pohodě se vejdou například do peněženky, ale i do malé kapsičky. Při tloušťce 2 mm to ani nepoznáte.

V době, kdy bez svého smartphonu neuděláme téměř krok, je samozřejmostí také ovládání pomocí mobilní aplikace.

Novinka ze švýcarských laboratoří

Největší novinka sice není na první pohled vidět, ovšem oceníte ji při každém použití chytrého zámku. Tento model totiž používá nejnovější model čtecího čipu vyrobeného ve Švýcarsku, který poskytuje skvělou spolehlivost čtení otisků, a také funguje bleskurychle.

V základním provedení perfektně pasuje Welock SECBN51 do dveří s tloušťkou 30 – 70 mm, a to jak interiérových, tak i exteriérových. Pokud by ovšem tento rozměr nepostačoval, můžete použít přiloženou prodlužovací sadu, a dostanete se až na tloušťku 100 mm. To je naprosto v pořádku i pro naprostou většinu vstupních dveří do domu či bytu, kde by jinak 70 mm stačit nemuselo.

Tento chytrý zámek je napájen pomocí 3 tužkových baterií, které poskytují životnost minimálně 1 roku častého používání (podle zkušeností je to i více). Zámek sám včas upozorní na potřebu výměny baterií. A pokud byste toto varování ignorovali, i po úplném vybití je možno zámek odemknout pomocí přiloženého záložního kabelu.

Strašidelná sleva

Takže toto vše přináší chytrý zámek Welock Smart Lock SECBN51. A co nám přináší ona zmíněná Halloweenská akce? Hádáte správně, přináší lepší cenu. Zatímco se tento chytrý zámek obvykle prodává za 4 886 Kč, nyní je k dispozici za 3 413 Kč, tedy se slevou 1 473 Kč. A to už je pořádná úspora.

Pokud vás tedy výše uvedené parametry přesvědčily, objednávat můžete například ZDE, přičemž doručení přímo z evropského skladu až k vám domů máte pochopitelně zcela zdarma.

