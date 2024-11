Instagram umožní uživatelům resetovat algoritmus pro doporučení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram testuje novou funkci, která umožní uživatelům resetovat jejich doporučení. Tento krok jim umožní začít znovu a „naučit“ algoritmus, jaký obsah je skutečně zajímá, na stránce „Prozkoumat“, v hlavním feedu a v sekci Reels.

Kompletní restart doporučení na Instagramu

Nová funkce je navržena pro uživatele, kteří cítí, že jim Instagram už nenabízí obsah odpovídající jejich zájmům. Například pokud jste dříve sledovali videa s recepty, ale nyní vás už nezajímají, algoritmus vám může tato videa stále nabízet. Funkce resetu umožní aplikaci začít znovu a personalizovat obsah na základě nových interakcí.

Tento krok se podobá funkci, kterou TikTok zavedl minulý rok, kdy uživatelé mohli resetovat svůj feed „Pro tebe“. Po resetování začne Instagram opět přizpůsobovat doporučení na základě vašeho chování, tedy příspěvků a účtů, se kterými budete interagovat. Kromě resetu dostanete možnost projít seznam sledovaných účtů a zrušit sledování u těch, které už neodpovídají vašim zájmům.

Funkce pro specifické situace

Vedoucí Instagramu Adam Mosseri ve videu na platformě zdůraznil, že resetování doporučení by mělo být používáno jen zřídka a pouze ve chvílích, kdy uživatel cítí, že jeho zážitek z používání aplikace je neuspokojivý. „Chci aby bylo jasné, že se jedná velký krok,“ řekl Mosseri. „Váš Instagram bude po resetu zpočátku mnohem méně zajímavý, protože vás budeme brát, jako bychom nevěděli nic o vašich zájmech. Bude chvíli trvat, než se algoritmus znovu naučí, co vás zajímá. Takže toto není něco, co byste měli dělat často, ale je to možnost, pokud nevidíte obsah, který vás opravdu zajímá.“

Další nástroje pro správu obsahu

Novinka doplňuje stávající možnosti Instagramu pro správu obsahu. Uživatelé mohou:

Označit příspěvky jako „Zajímá mě“ nebo „Nezajímá mě“, což ovlivňuje, zda se podobný obsah zobrazí častěji či méně

Skrývat obsah s určitými slovy nebo frázemi pomocí funkce „Skrytá slova“.

Funkce resetování doporučení je však určena pro případy, kdy uživatelé chtějí kompletně začít znovu. Tento krok může být užitečný zejména pro ty, kteří chtějí změnit své zájmy nebo přizpůsobit svůj feed aktuálním preferencím.

Instagram pokračuje v přidávání nástrojů, které uživatelům umožňují mít větší kontrolu nad obsahem, který vidí, a tato nová možnost je další významnou inovací směrem k personalizovanějšímu a příjemnějšímu zážitku.

Zdroj: techcrunch.com



