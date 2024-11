Fitbit v nových telefonech nahrazuje Google Fit

Zdroj: phonearena

Chytré telefony se systémem Android obvykle přicházejí s předinstalovanou sadou aplikací přímo od Google, včetně naprosto základních služeb, jako jsou Chrome, Gmail, Mapy a YouTube. Sami výrobci telefonů ovšem často přidávají své vlastní verze těchto aplikací, jakkoliv to může uživatelům připadat nadbytečné.

Find X8 mění pořádky

Nově představený model smartphonu Oppo Find X8 ovšem tyto zaběhané pořádky mění a jde ještě o kousek dál. Výrobce se totiž rozhodl základní aplikace nejen doplnit, ale rovnou nahradit. Uživatelé tedy namísto obvyklého nástroje Google Fit naleznou fitness aplikaci Fitbit.

Iniciativa k tomuto kroku ovšem mohla vyjít přímo od Googlu. Ten totiž koupil Fitbit už v roce 2019 a postupně se snaží jej začleňovat do různých produktů, zejména do hodinek Pixel Watch. Jde tedy o pozvolnou snahu integrovat Fitbit do ekosystému Google. Ten letos ukončil podporu API Google Fit, takže Fitbit se stal primární aplikací pro sledování fitness v systému Wear OS i Android. Zároveň sdělil vývojářům datum 30. června 2025 jako termín, do kterého mají své aplikace migrovat na Health Connect.

Fitbit povolen

Mluvčí společnosti Google potvrdil, že výrobci chytrých telefonů teď již mohou zahrnout aplikaci Fitbit do výchozího balíčku aplikací. Tato možnost je výrobcům k dispozici již od počátku tohoto roku, nicméně právě nová řada Find X8 je první, u které k tomu skutečně došlo. Dá se ovšem očekávat, že další výrobci budou následovat v nejbližších měsících. Nedivte se tedy, pokud váš příští telefon se systémem Android bude mít také předinstalovanou aplikaci Fitbit.

Tento nový trend je zajímavý zejména pro ty uživatele, kteří aplikaci Google Fit používají již delší dobu. Je klidně možné, že bude postupně ukončena, a v budoucnosti se s ní již vídat nebudeme. Nemusí to ovšem znamenat zásadní problém, protože vývoj Fitbitu stále pokračuje, a jedná se o velice uznávanou aplikaci pro sledování fitness. Pokud jste tedy zvyklí na Google Fit, možná teď nastal čas se podívat na to, jaké možnosti Fitbit nabízí právě vám.

Zdroj: phonearena.com



Domů Články Fitbit v nových telefonech nahrazuje Google Fit

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama